Обзор матча Албания — Испания, группы B на Евро 2024, 24.06.2024

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В Дюссельдорфе прошел очередной матч чемпионата Европы 2024-го года, в этот раз на поле сразились команды Албании и Испании. Матч ожидаемо закончился победой испанцев со счетом 0-1. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 13-й минуте.

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В начале матча Албания пыталась давить: за первые пять минут они трижды проходили в штрафную испанцев и даже заработали один угловой, но пробить по воротам им так и не удалось. Испанцы явно не ожидали такой прыти от аутсайдеров, поэтому первые минуты матча пытались просто зацепиться за соперника, прессинговали и старались навязать свою игру. Спустя десять минут после стартового свистка им это удалось – они получили контроль над мячом и уже его не отдавали.

Вторую десятиминутку испанцы начали с двух подряд проходов в штрафную зону албанцев. Оба прохода закончились ударами в створ (первый нанес Мерино, а второй – Хоселу), но дважды Томас Стракоша защищал свою команду. Третий проход на 13-й минуте закончился голом: Ферран Торрес с передачи Дани Ольмо отправил мяч в дальний угол. С таким напором не смогла справиться ни албанская оборона, ни Стракоша.

После забитого гола испанцы окончательно нашли свою игру, они контролировали мяч, делали аккуратные передачи и не подпускали албанцев к своим воротам. Хотя и создать по-настоящему опасных моментов у Испании не получалось. Перспективная атака получилась у Хесуса Наваса – он сделал идеальную передачу с правого фланга прямо в штрафную, мяч принял Дани Ольмо, но уже его удар по воротам успешно заблокировали албанские защитники. Шанс забить дубль был у Феррана Торреса на 41-й минуте, но мяч ушел выше ворот. На 44-й минуте Микель Мерино мог упрочить лидерство Испании, но вместо точного удара по воротам решил отправить мяч болельщикам верхнего яруса. На 45-й минуте зрителей матча неожиданно порадовали атакующие действия Албании: Кристиан Аслани едва не сравнял счет, нанеся мощнейший удар точно в створ, но Давид Райя спас команду.

Второй матч начался за явным преимуществом Испании. Они продолжали давить на албанцев, не подпускали их к своей штрафной, а игра преимущественно развивалась на половине поля Албании. Однако к забитым голам это не приводило: албанская оборона отрабатывала на все сто процентов, а Томас Стракоша несколько раз показал, почему именно он стоит на воротах албанской сборной.

Ближе к середине второго тайма у Албании будто открылось второе дыхание. Они смогли создать несколько опасных моментов у ворот Испании, завоевали угловой после опасного удара в исполнении Армандо Броя. А Недим Байрами номер чуть не заработал опаснейший штрафной прямо на линии штрафной. Правда у судьи были другие планы и Байрами получил желтую карточку за симуляцию. Казалось, что вот-вот и Албания сможет превратить давление на испанцев в гол. На 77-й минуте шанс забить был у Аслани, но мяч ушел мимо ворот. Еще один удар, на этот раз в исполнении Медона Бериши, «облизал» сразу двух испанских защитников и прилетел точно в руки Райи.

Концовка матча выдалась напряженной: Албания всеми силами пыталась выйти вперед. Испанцы, которые в первом тайме полностью контролировали ход игры, казалось, что начали уставать. Они допускали небольшие ошибки, передачи уже были не такие точные, плотность атак снижалась. Казалось, что в последние десять минут албанцы должны сравнять счет. Армандо Броя имел великолепный шанс забить гол в дополнительное время, но Райя вытащил сложнейший мяч. Финальный счет – 0:1 в пользу сборной Испании.

Испания заранее обеспечила себе место в плей-офф, поэтому результат матча никак не повлиял на ее продвижение в турнире. А вот для Албании поражением заканчивается их путешествие на чемпионате Европы. Команда показала неплохой уровень: они хоть и проиграли итальянцам, но сражались достойно, а вот в сложнейшем матче против хорватов смогли вырвать ничью. Достойный результат для маленькой сборной. Испанцы же отправляются в плей-офф, но пока что неизвестно, кто станет их соперником.

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Албания – Испания 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
24 июня, 22.00, «Меркур Шпиль-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 13 Ферран Торрес.
АлбанияСтракоша, Балиу, Джимшити, Айети, Митай, Лячи (Бериша, 70), Байрами (Ходжа, 70), Рамадани, Аслани, Асани (Мучи, 81), Манай (Броя, 59).
ИспанияРайя, Навас, Лапорт (Ле Норман, 46), Вивиан, Гримальдо, Мерино, Ольмо (Алекс Баэна, 84), Субименди, Ойарсабаль (Лопес, 62), Ферран Торрес (Ямаль, 71), Хоселу (Мората, 72).
Предупреждения:
Силвиньо (52), Байрами (66), Бериша (89), Вивиан (90).
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