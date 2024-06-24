Обзор матча Албания — Испания, группы B на Евро 2024, 24.06.2024

В Дюссельдорфе прошел очередной матч чемпионата Европы 2024-го года, в этот раз на поле сразились команды Албании и Испании. Матч ожидаемо закончился победой испанцев со счетом 0-1. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 13-й минуте.

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В начале матча Албания пыталась давить: за первые пять минут они трижды проходили в штрафную испанцев и даже заработали один угловой, но пробить по воротам им так и не удалось. Испанцы явно не ожидали такой прыти от аутсайдеров, поэтому первые минуты матча пытались просто зацепиться за соперника, прессинговали и старались навязать свою игру. Спустя десять минут после стартового свистка им это удалось – они получили контроль над мячом и уже его не отдавали.

Вторую десятиминутку испанцы начали с двух подряд проходов в штрафную зону албанцев. Оба прохода закончились ударами в створ (первый нанес Мерино, а второй – Хоселу), но дважды Томас Стракоша защищал свою команду. Третий проход на 13-й минуте закончился голом: Ферран Торрес с передачи Дани Ольмо отправил мяч в дальний угол. С таким напором не смогла справиться ни албанская оборона, ни Стракоша.

После забитого гола испанцы окончательно нашли свою игру, они контролировали мяч, делали аккуратные передачи и не подпускали албанцев к своим воротам. Хотя и создать по-настоящему опасных моментов у Испании не получалось. Перспективная атака получилась у Хесуса Наваса – он сделал идеальную передачу с правого фланга прямо в штрафную, мяч принял Дани Ольмо, но уже его удар по воротам успешно заблокировали албанские защитники. Шанс забить дубль был у Феррана Торреса на 41-й минуте, но мяч ушел выше ворот. На 44-й минуте Микель Мерино мог упрочить лидерство Испании, но вместо точного удара по воротам решил отправить мяч болельщикам верхнего яруса. На 45-й минуте зрителей матча неожиданно порадовали атакующие действия Албании: Кристиан Аслани едва не сравнял счет, нанеся мощнейший удар точно в створ, но Давид Райя спас команду.

Второй матч начался за явным преимуществом Испании. Они продолжали давить на албанцев, не подпускали их к своей штрафной, а игра преимущественно развивалась на половине поля Албании. Однако к забитым голам это не приводило: албанская оборона отрабатывала на все сто процентов, а Томас Стракоша несколько раз показал, почему именно он стоит на воротах албанской сборной.

Ближе к середине второго тайма у Албании будто открылось второе дыхание. Они смогли создать несколько опасных моментов у ворот Испании, завоевали угловой после опасного удара в исполнении Армандо Броя. А Недим Байрами номер чуть не заработал опаснейший штрафной прямо на линии штрафной. Правда у судьи были другие планы и Байрами получил желтую карточку за симуляцию. Казалось, что вот-вот и Албания сможет превратить давление на испанцев в гол. На 77-й минуте шанс забить был у Аслани, но мяч ушел мимо ворот. Еще один удар, на этот раз в исполнении Медона Бериши, «облизал» сразу двух испанских защитников и прилетел точно в руки Райи.

Концовка матча выдалась напряженной: Албания всеми силами пыталась выйти вперед. Испанцы, которые в первом тайме полностью контролировали ход игры, казалось, что начали уставать. Они допускали небольшие ошибки, передачи уже были не такие точные, плотность атак снижалась. Казалось, что в последние десять минут албанцы должны сравнять счет. Армандо Броя имел великолепный шанс забить гол в дополнительное время, но Райя вытащил сложнейший мяч. Финальный счет – 0:1 в пользу сборной Испании.

Испания заранее обеспечила себе место в плей-офф, поэтому результат матча никак не повлиял на ее продвижение в турнире. А вот для Албании поражением заканчивается их путешествие на чемпионате Европы. Команда показала неплохой уровень: они хоть и проиграли итальянцам, но сражались достойно, а вот в сложнейшем матче против хорватов смогли вырвать ничью. Достойный результат для маленькой сборной. Испанцы же отправляются в плей-офф, но пока что неизвестно, кто станет их соперником.

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