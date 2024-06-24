Дешам о низкой результативности Франции: «Не нравится – можно переключить канал. Я не волнуюсь. Давно мы так не контролировали игру, как с Нидерландами»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Евро-2024 Футбол

Дидье Дешам отреагировал на недовольство низкой результативностью Франции.

На счету команды лишь один забитый мяч за два тура группового этапа Евро-2024 – автогол в матче с Австрией.

«СМИ вольны писать и делать то, что им хочется, но то, что мы не забили, создав такое количество моментов, раздражает. Давно мы так не контролировали игру [как с Нидерландами], и мы создали пять или шесть моментов.

У нас отличная поддержка на стадионе, и более десяти миллионов зрителей смотрят игры у телевизоров. Если им не нравится, они могут переключить канал.

То, что мы не забили, – это негативный момент. Я не волнуюсь. Я бы предпочел, чтобы мы играли эффективнее, чтобы у нас было на два очка больше. Но все матчи сложные, посмотрите на вчерашний матч Германии», – сказал главный тренер сборной Франции.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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58 комментариев
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Vos attentes sont vos problèmes)
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+177
Когда топ сборные на ЕВРО выключат уже энергосберегающий режим
Ну с Англией понятно, там человек просто пароля не знает
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Дак если мы все канал переключим - ты нафиг никому не нужен будешь. И зп у тебя будет как у учителя физкультуры.
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Ответ e_kot
Vos attentes sont vos problèmes)
И смех тюленя
+27
-2
+25
Если бы игрок голландцев не оказался в офсайде/не мешал вратарю, Дешам тоже так бы говорил?
+25
-2
+23
В смысле переключить канал? Алё, чувак, ты и твои игроки получают огромные деньги как-раз из-за того, что люди включают канал с футболом.
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-2
+18
Всё по заветам Евсеева, у нас футбол разве в забитии голов заключается
Хотя Францию, в отличие от Англии, даже без голов смотреть приятно
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Дешам о низкой результативности Франции: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы.»
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Ответ Этот Райола хочет денег
Канал то переключить можно, но Франция один из главных фаворитов и естественно что от нее ждут внятной результативной игры. Думается, если Дешам не возьмет с командой этот кубок Европы, его отправят в отставку
Он с таким футболом два раза в финале чм был
+14
-2
+12
Канал то переключить можно, но Франция один из главных фаворитов и естественно что от нее ждут внятной результативной игры. Думается, если Дешам не возьмет с командой этот кубок Европы, его отправят в отставку
+14
-3
+11
Ответ Руслан Узденов
Если бы игрок голландцев не оказался в офсайде/не мешал вратарю, Дешам тоже так бы говорил?
Да там и в первом тайме у голландцев было два момента отличных и совершенно равная игра, так что не надо Дешаму хорохориться особо, хотя второй тайм они играли лучше, но с незасчитанным голом, опять же, свезло, что Думфрис задержался. Какой уж там контроль.
+10
0
+10
Ответ Этот Райола хочет денег
Канал то переключить можно, но Франция один из главных фаворитов и естественно что от нее ждут внятной результативной игры. Думается, если Дешам не возьмет с командой этот кубок Европы, его отправят в отставку
Давно пора Зидану туда придти )
+11
-3
+8
Какой важный курица
+12
-5
+7
Если все каналы переключат подальше от блевотной игры сборной Франции, то Дешам без зп останется) Гений в курсе этого? 🤣
+8
-2
+6
Франция играет очень осторожно,порой предсказуемо,по этому и голов не много. Это же Дешам даёт установку не рисковать и держать мяч,иначе с таким подбором игроков голы должны были сыпаться.
+6
-2
+4
в аду заставляют смотреть матчи сборной Франции и Англии.
+4
0
+4
Ответ Никита Алексеев
Когда топ сборные на ЕВРО выключат уже энергосберегающий режим Ну с Англией понятно, там человек просто пароля не знает
А выключат когда пойдут решающие матчи. Такие сборные как Англия понимают, что в их силах стать чемпионами, а значит надо грамотно распределить силы до решающих матчей, пройти групповой этап с наименьшими потерями.

Так в любом виде спорта работает. В теннисе на любом ТБШ задача топ теннисистов - пройти первую неделю, потратив как можно меньше сил, а во вторую неделю уже можно тратить по полной.
+3
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+3
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
В смысле переключить канал? Алё, чувак, ты и твои игроки получают огромные деньги как-раз из-за того, что люди включают канал с футболом.
Игроки получают огромные деньги в клубах, а в сборной все играют за Родину и честь страны (и не надо думать, что за Родину играют только у нас; давайте ещё поспорим в патриотизме с англичанами и французами, ага), и соответственно игра идёт на результат, а не на красоту.

Плюс, цена ошибки высока. Сегодня ты проиграл, а следующий шанс отыграться только через 4 года (или через 2, но на другом турнире - ЧМ), а мы не молодеем, и ждать следующего раза долго. Это не матч национального первенства, сегодня проиграл, значит выиграем через неделю. И в среднем футболист может сыграть на Евро 3 раза за жизнь. 4 - топовый игрок, 5 - топовый игрок долгожитель, 6 - вообще Криштиану Роналду.
+3
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Дешам - Однажды ночью я пошел в бар. Я был с женщиной. Мы говорили всю ночь. Мы смеялись, флиртовали. Я заплатил за несколько напитков. В пять утра пришёл парень, взял её за руку и увёл в ванную комнату. Затем они вместе уехали. Но это не имеет значения, потому что большую часть времени я владел ей
+3
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+3
Так и переключают,сравнить с прошлым евро,минус 17 процентов аудитории,это очень много,может конечно 3 тур цифры поправит,но точно полностью их не отбить
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Ответ Никита Алексеев
Когда топ сборные на ЕВРО выключат уже энергосберегающий режим Ну с Англией понятно, там человек просто пароля не знает
Там просто FaceID не проходит
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+2
ему приснилось что он контролировал
+2
0
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Хамство, как норма.
+2
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+2
Вылетите нахер в 1/8 вместе с Англией
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Особенно отмененный гол Нидерландов подтверждает контроль игры
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спасибо судье скажите,что вовсе не проиграли нидерландам,тоже мне,игру контролировали
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«Хочешь ешь-хочешь не ешь»-добавил Дешам
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Ответ MonkeyMeister
Дак если мы все канал переключим - ты нафиг никому не нужен будешь. И зп у тебя будет как у учителя физкультуры.
Как раз-таки он понимает, что у него контракт не с тобой, а с федерацией футбола Франции, и его заботит разве что их реакция (и то не факт, если сборная побеждает), а то что там полторы калеки не захотят смотреть матчи сборной - ну, бывает, да и фиг с ними )
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Низкая результативность?) 1 гол за 2 матча с таким составом.... Это если бы хоккейная канада забила бы 2 шайбы играя с данией и словакией .
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+1
Ответ Егор Арефьев
А выключат когда пойдут решающие матчи. Такие сборные как Англия понимают, что в их силах стать чемпионами, а значит надо грамотно распределить силы до решающих матчей, пройти групповой этап с наименьшими потерями. Так в любом виде спорта работает. В теннисе на любом ТБШ задача топ теннисистов - пройти первую неделю, потратив как можно меньше сил, а во вторую неделю уже можно тратить по полной.
И распределяют они эти силы примерно с 66 года.. да всё как-то не так :)
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