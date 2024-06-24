Дешам о низкой результативности Франции: «Не нравится – можно переключить канал. Я не волнуюсь. Давно мы так не контролировали игру, как с Нидерландами»
Дидье Дешам отреагировал на недовольство низкой результативностью Франции.
На счету команды лишь один забитый мяч за два тура группового этапа Евро-2024 – автогол в матче с Австрией.
«СМИ вольны писать и делать то, что им хочется, но то, что мы не забили, создав такое количество моментов, раздражает. Давно мы так не контролировали игру [как с Нидерландами], и мы создали пять или шесть моментов.
У нас отличная поддержка на стадионе, и более десяти миллионов зрителей смотрят игры у телевизоров. Если им не нравится, они могут переключить канал.
То, что мы не забили, – это негативный момент. Я не волнуюсь. Я бы предпочел, чтобы мы играли эффективнее, чтобы у нас было на два очка больше. Но все матчи сложные, посмотрите на вчерашний матч Германии», – сказал главный тренер сборной Франции.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ну с Англией понятно, там человек просто пароля не знает
Хотя Францию, в отличие от Англии, даже без голов смотреть приятно
Так в любом виде спорта работает. В теннисе на любом ТБШ задача топ теннисистов - пройти первую неделю, потратив как можно меньше сил, а во вторую неделю уже можно тратить по полной.
Плюс, цена ошибки высока. Сегодня ты проиграл, а следующий шанс отыграться только через 4 года (или через 2, но на другом турнире - ЧМ), а мы не молодеем, и ждать следующего раза долго. Это не матч национального первенства, сегодня проиграл, значит выиграем через неделю. И в среднем футболист может сыграть на Евро 3 раза за жизнь. 4 - топовый игрок, 5 - топовый игрок долгожитель, 6 - вообще Криштиану Роналду.