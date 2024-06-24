Дешам о низкой результативности Франции: «Не нравится – можно переключить канал. Я не волнуюсь. Давно мы так не контролировали игру, как с Нидерландами»

Дидье Дешам отреагировал на недовольство низкой результативностью Франции.

На счету команды лишь один забитый мяч за два тура группового этапа Евро-2024 – автогол в матче с Австрией.

«СМИ вольны писать и делать то, что им хочется, но то, что мы не забили, создав такое количество моментов, раздражает. Давно мы так не контролировали игру [как с Нидерландами], и мы создали пять или шесть моментов.

У нас отличная поддержка на стадионе, и более десяти миллионов зрителей смотрят игры у телевизоров. Если им не нравится, они могут переключить канал.

То, что мы не забили, – это негативный момент. Я не волнуюсь. Я бы предпочел, чтобы мы играли эффективнее, чтобы у нас было на два очка больше. Но все матчи сложные, посмотрите на вчерашний матч Германии», – сказал главный тренер сборной .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?