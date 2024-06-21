«МЮ» связался с «Лиллем» насчет Йоро. Брэнтуэйт остается приоритетной целью, но не за 70 млн фунтов

Теги Лилль Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Sky Sports Джерред Брэнтуэйт деньги Лени Йоро Футбол

Лени Йоро может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям Sky Sports, игрок «Лилля» входит в список центральных защитников, интересующих манкунианцев. «МЮ» уже связался с французской командой.

Приоритетной целью английского клуба остается Джерред Брэнтуэйт из «Эвертона», однако его не будут пытаться купить, если «ириски» не согласятся снизить запросы. Сейчас за 21-летнего англичанина требуют 70 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что Йоро также интересует «Реал», «ПСЖ» и другие клубы.

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14 комментариев
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Что-то слишком много топов за ним идет. Попахивает тем, что Лиль набивает цену, и подбивает Мадрид к действию
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Ответ CONST_VAN_G
Конечно не за 70, за 80 под конец окна...
не выйдет. Мерто уволили
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Как-будто Лени Йоро обойдётся дешевле.
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Ответ Elik1989
Как-будто Лени Йоро обойдётся дешевле.
Дороже в том и дело)
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а сколько за него хотят?
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ммм да, откажемся от Брентуэйта за 70, в пользу Йоро за 100))) Логика в стиле МЮ)
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МЮ всем видимо ставит свои условия: кто за дешево продаст того и купим. Чтоб в конце ТО наоборот не было.
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Если мадридский кабинет хочет купить, значит понятно что топ игрок будет.
А кто скажет что за игрок какие у него навыки? Кто лучше он или Брентуэйт?
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Ответ Senator_rz
Что-то слишком много топов за ним идет. Попахивает тем, что Лиль набивает цену, и подбивает Мадрид к действию
Так бесполезно пока не решится вопрос с Начо, все это понимают.
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Ответ Senator_rz
Что-то слишком много топов за ним идет. Попахивает тем, что Лиль набивает цену, и подбивает Мадрид к действию
А там вроде отступные есть, нет? Игрока только убедить надо. Хотя, чем его убедить если придёт Реал?))
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