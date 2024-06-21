«МЮ» связался с «Лиллем» насчет Йоро. Брэнтуэйт остается приоритетной целью, но не за 70 млн фунтов
Лени Йоро может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
По сведениям Sky Sports, игрок «Лилля» входит в список центральных защитников, интересующих манкунианцев. «МЮ» уже связался с французской командой.
Приоритетной целью английского клуба остается Джерред Брэнтуэйт из «Эвертона», однако его не будут пытаться купить, если «ириски» не согласятся снизить запросы. Сейчас за 21-летнего англичанина требуют 70 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что Йоро также интересует «Реал», «ПСЖ» и другие клубы.
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А кто скажет что за игрок какие у него навыки? Кто лучше он или Брентуэйт?