«МЮ» связался с «Лиллем» насчет Йоро. Брэнтуэйт остается приоритетной целью, но не за 70 млн фунтов

Лени Йоро может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям Sky Sports, игрок « » входит в список центральных защитников, интересующих манкунианцев. « » уже связался с французской командой.

Приоритетной целью английского клуба остается из « », однако его не будут пытаться купить, если «ириски» не согласятся снизить запросы. Сейчас за 21-летнего англичанина требуют 70 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что также интересует «Реал», «ПСЖ» и другие клубы.

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