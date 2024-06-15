«Милан» выкупит у «Реала» 19-летнего защитника Хименеса за 5 млн евро
«Милан» выкупит Алехандро Хименеса у «Реала».
Как пишет Relevo, «россонерри» очень довольны выступлением испанца в прошлом сезоне и намерены сохранить его в команде.
Хименес был арендован «Миланом» у «Реала» год назад с правом выкупа за 5 миллионов евро.
В последние дни было достигнуто соглашение о продолжении сотрудничества. «Милан» воспользуется опцией выкупа и оставит Хименеса, который будет выступать и за первую команду, и команду U23.
В этом сезоне 19-летний правый защитник дебютировал в Серии А, сыграв три матча, а также две игры в Кубке Италии.
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