«Милан» выкупит у «Реала» 19-летнего защитника Хименеса за 5 млн евро

«Милан» выкупит Алехандро Хименеса у «Реала».

Как пишет Relevo, «россонерри» очень довольны выступлением испанца в прошлом сезоне и намерены сохранить его в команде.

Хименес был арендован «Миланом» у « » год назад с правом выкупа за 5 миллионов евро.

В последние дни было достигнуто соглашение о продолжении сотрудничества. « » воспользуется опцией выкупа и оставит , который будет выступать и за первую команду, и команду U23.

В этом сезоне 19-летний правый защитник дебютировал в Серии А, сыграв три матча, а также две игры в Кубке Италии.