«Милан» выкупит у «Реала» 19-летнего защитника Хименеса за 5 млн евро

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Алехандро Хименес Санчес Футбол

«Милан» выкупит Алехандро Хименеса у «Реала».

Как пишет Relevo, «россонерри» очень довольны выступлением испанца в прошлом сезоне и намерены сохранить его в команде.

Хименес был арендован «Миланом» у «Реала» год назад с правом выкупа за 5 миллионов евро.

В последние дни было достигнуто соглашение о продолжении сотрудничества. «Милан» воспользуется опцией выкупа и оставит Хименеса, который будет выступать и за первую команду, и команду U23.

В этом сезоне 19-летний правый защитник дебютировал в Серии А, сыграв три матча, а также две игры в Кубке Италии.

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8 комментариев
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Игроки переходят из Мадрида и неплохо прокачиваются в Милане. Удачи ему!
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А вот и смена Карвахалю? Тот ведь тоже в «Байере» окреп, прежде чем вернуться в «Мадрид».
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Ответ Iker El Santo
Это только в последнее время и только для молодых игроков. До этого трансферы Редондо,Роналдо,Эмерсон,Кака(аренда) не слишком оправдались
Ну так речь именно про молодых, все те, кого Вы перечислили, переходили уже откровенно доигрывать и пройдя свой пик.
+2
-1
+1
Ответ Iker El Santo
Это только в последнее время и только для молодых игроков. До этого трансферы Редондо,Роналдо,Эмерсон,Кака(аренда) не слишком оправдались
Кака переходил в статусе свободного агента. Да и его 9+7 в 37 матчах за Милан выглядят более чем достойно.
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Выкупит за 5 млн, прокачает до топа, вернет за 6 млн. Классика от Меланы в роли фарм клуба)
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Хахаха)))
Мыло: у нас 100 млн на трансферы
Реальность: фарм клуб Реала за 5 млн))
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Ответ corazon blanco
Игроки переходят из Мадрида и неплохо прокачиваются в Милане. Удачи ему!
Это только в последнее время и только для молодых игроков. До этого трансферы Редондо,Роналдо,Эмерсон,Кака(аренда) не слишком оправдались
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Ответ corazon blanco
Ну так речь именно про молодых, все те, кого Вы перечислили, переходили уже откровенно доигрывать и пройдя свой пик.
Хунтелаара еще забыл упомянуть
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