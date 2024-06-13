«Реал» интересуется вратарем «Эспаньола» Гарсией. Он провел на ноль 10 из 18 матчей сезона

«Реал» проявляет интерес к вратарю «Эспаньола» Жоану Гарсии.

По данным As, « » следит за 23-летним испанцем, опасаясь возможного ухода .

«Сливочные» не будут предпринимать никаких действий по трансферу, пока «Эспаньол» не завершит выступление в плей-офф за выход в . Отступные Гарсии превысят 20 млн евро, если « » вернется в высший дивизион.

«Реал» ценит за игру в воздухе, смелость на выходах и хорошую реакцию.

В этом сезоне Гарсия провел 18 матчей во всех турнирах, 10 из которых на ноль. Статистику вратаря можно изучить здесь.