«Реал» интересуется вратарем «Эспаньола» Гарсией. Он провел на ноль 10 из 18 матчей сезона

Теги Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига возможные трансферы Д2 Испания Андрей Лунин Жоан Гарсия Футбол

«Реал» проявляет интерес к вратарю «Эспаньола» Жоану Гарсии.

По данным As, «Мадрид» следит за 23-летним испанцем, опасаясь возможного ухода Андрея Лунина.

«Сливочные» не будут предпринимать никаких действий по трансферу, пока «Эспаньол» не завершит выступление в плей-офф за выход в Ла Лигу. Отступные Гарсии превысят 20 млн евро, если «Эспаньол» вернется в высший дивизион.

«Реал» ценит Жоана за игру в воздухе, смелость на выходах и хорошую реакцию.

В этом сезоне Гарсия провел 18 матчей во всех турнирах, 10 из которых на ноль. Статистику вратаря можно изучить здесь.

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4 комментария
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Пока в воротах Тибо никакой другой вратарь не может рассчитывать на место в основе, поэтому можно понять желание Лунина уйти. Отлично играть и быть заменëнным в главной игре сезона - такой удар по самолюбию не каждый выдержит.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Пока в воротах Тибо никакой другой вратарь не может рассчитывать на место в основе, поэтому можно понять желание Лунина уйти. Отлично играть и быть заменëнным в главной игре сезона - такой удар по самолюбию не каждый выдержит.
Реалу надо рассмтаривать вариант с ветераном, который готов сидеть, но в нужный момент способный подменить. Молодому вратарю там делать нечего.
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Ответ Плейбуки Дока Риверса
Реалу надо рассмтаривать вариант с ветераном, который готов сидеть, но в нужный момент способный подменить. Молодому вратарю там делать нечего.
Можно вернуть Наваса.
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