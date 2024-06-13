Основной крайний защитник сборной Франции может пропустить первый матч Евро-2024.

В среду Тео покинул тренировку сборной Франции через 20 минут после ее начала. В воскресенье он получил повреждение колена в товарищеском матче против сборной (0:0). Эрнандес выходил в стартовом составе и был заменен в перерыве.

В сборной Франции официально не сообщали о серьезности травмы.

Кроме того, в четверг стало известно, что несколько французских игроков и тренеров почувствовали себя плохо, это может быть последствием вируса.

– 6-й по популярности выбор среди защитников в фэнтези-турнире Евро-2024. За день до старта турнира он в команде у 10,04% фэнтези-менеджеров. Чаще, не считая самых дешевых игроков на позиции, выбирают только (Германия), ван Дейка ( ), (Италия), (Германия) и ( ).

Дедлайн для сбора команд и замен на первый тур Евро в фэнтези – 22:00 мск в пятницу, одновременно со стартом матча открытия Германия – Шотландия. Французы проведут первый матч 17 июня, в понедельник, против Австрии.