Выход Тео Эрнандеса в 1-м туре Евро под вопросом. Француз – 6-й по популярности защитник в фэнтези

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Основной крайний защитник сборной Франции может пропустить первый матч Евро-2024.

В среду Тео покинул тренировку сборной Франции через 20 минут после ее начала. В воскресенье он получил повреждение колена в товарищеском матче против сборной Канады (0:0). Эрнандес выходил в стартовом составе и был заменен в перерыве.

В сборной Франции официально не сообщали о серьезности травмы.

Кроме того, в четверг стало известно, что несколько французских игроков и тренеров почувствовали себя плохо, это может быть последствием вируса.

Тео Эрнандес – 6-й по популярности выбор среди защитников в фэнтези-турнире Евро-2024. За день до старта турнира он в команде у 10,04% фэнтези-менеджеров. Чаще, не считая самых дешевых игроков на позиции, выбирают только Антонио Рюдигера (Германия), Вирджила ван Дейка (Нидерланды), Федерико Димарко (Италия), Йозуа Киммиха (Германия) и Йошко Гвардиола (Хорватия).

Дедлайн для сбора команд и замен на первый тур Евро в фэнтези – 22:00 мск в пятницу, одновременно со стартом матча открытия Германия – Шотландия. Французы проведут первый матч 17 июня, в понедельник, против Австрии.

1 комментарий
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хотелось бы ещё узнать, кто является 6-м по популярности защитником на Копа Америка, но есть одна проблемка..
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