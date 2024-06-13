Ямаль об Испании на Евро: «Говорят, у нас не так много игроков мирового класса, но турниры выигрывает команда, которая играет лучше всех – как Аргентина на ЧМ»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу Евро-2024 ЧМ-2022 Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль оценил шансы сборной Испании на Евро-2024.

– Никто не ставит Испанию среди основных фаворитов, Англия, Франция, Германия идут первыми... Как это ощущается?

– Говорят, что у нас не так много игроков мирового класса на своих позициях, но такие соревнования выигрывает та команда, которая играет лучше всех. Как Аргентина на чемпионате мира. Здесь все зависит от того, хороши ли вы в своих матчах.

– В чем нужно быть сильными?

– Нужно быть сильными в защите. И в атаке делать все то, что всегда, – сказал полузащитник сборной Испании.

Испанская сборная начнет чемпионат Европы в группе B с Хорватией, Италией и Албанией.

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13 комментариев
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Ответ Абдулов Алексей
Честно говоря, Аргентина не была лучшей на ЧМ. По ходу турнира Франция смотрелась помощнее. В финале, в отдельно взятом матче, аргентинцы действительно здорово засушили Францию. И матч в целом катился к итоговым прагматичным 2:0, если б не "шальные" пенальти, не было бы итоговых развесёлых 3:3.
Была лучше в матче с Нидерландами, была лучше хорватов, была лучше французов. Но не были лучшими ЛОЛ. Франция может и смотрелась помощнее в матче с Марокко. Но финале и по игре и по моментам мощнее была Аргентина
+26
-7
+19
Ответ Абдулов Алексей
Честно говоря, Аргентина не была лучшей на ЧМ. По ходу турнира Франция смотрелась помощнее. В финале, в отдельно взятом матче, аргентинцы действительно здорово засушили Францию. И матч в целом катился к итоговым прагматичным 2:0, если б не "шальные" пенальти, не было бы итоговых развесёлых 3:3.
Франция могла от Марокко вылетать, о чем речь
+9
-3
+6
В нынешней сборной Испании только один игрок по-настоящему мирового класса - Родри
+7
-5
+2
Честно говоря, Аргентина не была лучшей на ЧМ. По ходу турнира Франция смотрелась помощнее. В финале, в отдельно взятом матче, аргентинцы действительно здорово засушили Францию. И матч в целом катился к итоговым прагматичным 2:0, если б не "шальные" пенальти, не было бы итоговых развесёлых 3:3.
+11
-9
+2
Ответ Roman
В нынешней сборной Испании только один игрок по-настоящему мирового класса - Родри
А Гримальдо?
+3
-1
+2
Ответ Roman
В нынешней сборной Испании только один игрок по-настоящему мирового класса - Родри
Карвахаль для тебя шутка какая то?
+3
-1
+2
Ответ Абдулов Алексей
Честно говоря, Аргентина не была лучшей на ЧМ. По ходу турнира Франция смотрелась помощнее. В финале, в отдельно взятом матче, аргентинцы действительно здорово засушили Францию. И матч в целом катился к итоговым прагматичным 2:0, если б не "шальные" пенальти, не было бы итоговых развесёлых 3:3.
"Засушили", "прагматичные 2-0". Вы точно финал смотрели? Там Аргентина возила Францию почти целый тайм. А после гений Мбаппе просто реализовал все созданные моменты, благодаря чему Франция отскочила в серию пенальти.

Да и почему вы не вспомните прагматичные победы Франции на Евро? Когда они были клинически ориентированы на счет. Раз за разом выбивая более интересные команды?

Просто зачем судить победителей? При этом еще и так предвзято? Личная неприязнь разве что.
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Так себе поколение. Непонятно в чем дело, но в Испании при общем высоком уровне настоящие топ-игроки появляются все реже.
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Ответ Абдулов Алексей
Честно говоря, Аргентина не была лучшей на ЧМ. По ходу турнира Франция смотрелась помощнее. В финале, в отдельно взятом матче, аргентинцы действительно здорово засушили Францию. И матч в целом катился к итоговым прагматичным 2:0, если б не "шальные" пенальти, не было бы итоговых развесёлых 3:3.
Аргентина была лучшей во всех своих матчах, даже в случайно проигранном первом матче
+3
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Ответ Абдулов Алексей
Честно говоря, Аргентина не была лучшей на ЧМ. По ходу турнира Франция смотрелась помощнее. В финале, в отдельно взятом матче, аргентинцы действительно здорово засушили Францию. И матч в целом катился к итоговым прагматичным 2:0, если б не "шальные" пенальти, не было бы итоговых развесёлых 3:3.
что значит для тебя лучше смотрелась? аргам если и кто то и дал бой на ЧМ то только мексиканцы, а нидерланды и французы хоть и делали камбэк по результату, но по игре был полный слив аргам. французы вообще до ворота приблизились только на 75 минуте и то дальний удар Киллиана, а потом пенка и моментально второй гол, а там дальше сливали, кроме момента у коло муани на 120+минуте и ничего не вспомнишь. мексианцы единственные кто реально играли на равных где арги мучались, хоть и арабам и проиграли но там был тотальный перевес по игре и голы забивались пачками) только вот миллиметровые офсайды и отмененные 3 гола) а так с поляками и с французами пожалуй самый легкий матч был, хоть результаты с французами говорят об обратном(но мы то говорим про игру, так ведь? )
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