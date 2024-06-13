Ямаль об Испании на Евро: «Говорят, у нас не так много игроков мирового класса, но турниры выигрывает команда, которая играет лучше всех – как Аргентина на ЧМ»

Ламин Ямаль оценил шансы сборной Испании на Евро-2024.

– Никто не ставит Испанию среди основных фаворитов, Англия, Франция, Германия идут первыми... Как это ощущается?

– Говорят, что у нас не так много игроков мирового класса на своих позициях, но такие соревнования выигрывает та команда, которая играет лучше всех. Как Аргентина на чемпионате мира. Здесь все зависит от того, хороши ли вы в своих матчах.

– В чем нужно быть сильными?

– Нужно быть сильными в защите. И в атаке делать все то, что всегда, – сказал полузащитник сборной .

Испанская сборная начнет чемпионат Европы в группе B с Хорватией, Италией и Албанией.