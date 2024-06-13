Тренер Шотландии о Евро: «Сыграем настолько хорошо, насколько можем – покинем турнир с высоко поднятой головой независимо от результата» 

Стив Кларк оценил перспективы сборной Шотландии на Евро-2024.

Британцы сыграют в одной группе с Германией, Швейцарией и Венгрией.

«Лучший способ взглянуть на предстоящий турнир – это просто сказать: мы должны подготовиться настолько хорошо, насколько сможем, затем выйти на поле и сыграть настолько хорошо, насколько можем, против соперников любого уровня.

Если все пройдет по такому сценарию, мы сможем покинуть турнир с высоко поднятой головой независимо от того, вылетим ли мы на групповом этапе или дойдем до более поздних стадий», – сказал главный тренер сборной .