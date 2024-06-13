Тренер Шотландии о Евро: «Сыграем настолько хорошо, насколько можем – покинем турнир с высоко поднятой головой независимо от результата» 

Теги Сборная Шотландии по футболу Стив Кларк Евро-2024 Футбол

Стив Кларк оценил перспективы сборной Шотландии на Евро-2024.

Британцы сыграют в одной группе с Германией, Швейцарией и Венгрией.

«Лучший способ взглянуть на предстоящий турнир – это просто сказать: мы должны подготовиться настолько хорошо, насколько сможем, затем выйти на поле и сыграть настолько хорошо, насколько можем, против соперников любого уровня. 

Если все пройдет по такому сценарию, мы сможем покинуть турнир с высоко поднятой головой независимо от того, вылетим ли мы на групповом этапе или дойдем до более поздних стадий», – сказал главный тренер сборной Шотландии.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Плохой настрой...как будто уже соломку стелит...
+2
0
+2
Илевн, илевн. Фридомммм
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий