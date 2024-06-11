Беллингем снялся в трусах-боксерах для рекламы бренда нижнего белья от Ким Кардашьян
Джуд Беллингем поучаствовал в фотосессии в полуобнаженном виде.
Полузащитник «Реала» и сборной Англии стал лицом рекламной кампании бренда нижнего белья SKIMS Mens, запущенного звездой реалити-шоу Ким Кардашьян в 2023 году. Он сфотографировался в трусах-боксерах и с футбольным мячом.
«Он всегда был восходящей звездой в футбольном мире, но в этом году действительно стал кумиром, а его влияние на новое поколение игроков и болельщиков неоспоримо! Сейчас для бренда наступило по-настоящему захватывающее время, и эта кампания – еще один пример способности SKIMS создавать культурные явления глобального характера, особенно в спорте», – отметила Кардашьян.
Ранее в рекламе нижнего белья SKIMS участвовал Неймар.
Фото: standard.co.uk
Он же не спит с Ким, а подписал контракт с успешным брендом)
skins?)
А кто помнит то эль-класико . Помнит и то, что Гави феноменально сыграл против Джуда.
Второй гол Джуд забил, когда на поле вышел Ромэо и его поставили опекать Беллингема , вместо Гави.
А первый гол был просто шальной, идеальный дальний удар получился у Джуда. От такого никто не застрахован.
Да даже в этом моменте , Гави играл правильно , пойдя на подстраховку партнера откуда, потенциально , могло пойти больше опасности .
В 9 случаях из 10 -- это было бы правильным решением Гави, но Джуд шикарно попал.
Все остальное время Гави полностью выключал Джуда и сам играл отлично в созидании , в фазе начала атак . Так что ,именно ,те кто в "контексте" и не из стана сливок -- поймут как раз обратное