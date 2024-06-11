Беллингем снялся в трусах-боксерах для рекламы бренда нижнего белья от Ким Кардашьян

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига стиль Джуд Беллингем Ким Кардашьян Футбол

Джуд Беллингем поучаствовал в фотосессии в полуобнаженном виде.

Полузащитник «Реала» и сборной Англии стал лицом рекламной кампании бренда нижнего белья SKIMS Mens, запущенного звездой реалити-шоу Ким Кардашьян в 2023 году. Он сфотографировался в трусах-боксерах и с футбольным мячом.

«Он всегда был восходящей звездой в футбольном мире, но в этом году действительно стал кумиром, а его влияние на новое поколение игроков и болельщиков неоспоримо! Сейчас для бренда наступило по-настоящему захватывающее время, и эта кампания – еще один пример способности SKIMS создавать культурные явления глобального характера, особенно в спорте», – отметила Кардашьян.

Ранее в рекламе нижнего белья SKIMS участвовал Неймар.

Фото: standard.co.uk

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мадридисты, руки на стол!
+28
-5
+23
Ответ 0mertas626
НБА олл старс уже снялись в еëнных трусах
"ейных" же правильно
+19
-1
+18
О, наконец-то нормальные новости на Спортсе пошли. А то все Евро, Евро...
+8
-2
+6
НБА олл старс уже снялись в еëнных трусах
+2
0
+2
Ответ Opera10
О, наконец-то нормальные новости на Спортсе пошли. А то все Евро, Евро...
Даже новости про трусы Джуда ближе к футболу чем бредни Мостового
+4
-2
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
Понятно, теряем парня. Ладно бы, там крутой бренд какой-то, но связываться с Ким Кардашьян, это зашквар. Парень по наклонной идет, на месте Переса контролировал бы этот момент, а то закончится как игрок с такими людьми, даже в дальнем окружении.
Что зашкварного?)
Он же не спит с Ким, а подписал контракт с успешным брендом)
+4
-3
+1
Шо написано?
skins?)
0
0
0
Ответ football.in.kg
"ейных" же правильно
А я всегда думал, что правильно «еёиных»
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
Гави снялся в рекламе шорт с карманами, в которых, по мнению фанатов Барселоны, Беллингем до сих пор находится. Кто помнит то Эль Классико с дублем Джуда, те в контексте.
Какой кринж 🤦‍♂️.

А кто помнит то эль-класико . Помнит и то, что Гави феноменально сыграл против Джуда.
Второй гол Джуд забил, когда на поле вышел Ромэо и его поставили опекать Беллингема , вместо Гави.
А первый гол был просто шальной, идеальный дальний удар получился у Джуда. От такого никто не застрахован.
Да даже в этом моменте , Гави играл правильно , пойдя на подстраховку партнера откуда, потенциально , могло пойти больше опасности .
В 9 случаях из 10 -- это было бы правильным решением Гави, но Джуд шикарно попал.

Все остальное время Гави полностью выключал Джуда и сам играл отлично в созидании , в фазе начала атак . Так что ,именно ,те кто в "контексте" и не из стана сливок -- поймут как раз обратное
+2
-2
0
Ответ Tristan...
Мадридисты, руки на стол!
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Глоры реала за июнь: 1. Мбаппе из мы не зовем дважжды и бегунка превратился в лучшего игрока мира. 2. КЧМ который никому не нужен и Мадрид туда не поедет, превратился в сильнейший турнир, где выявляется лучший клуб планеты 3. Наяривают на фото игрока в трусах, хотя сделай такое тот же Араухо бегали бы и осуждали во главе с главными мадридскими миньонами:)) Я ни в одном клубе настолько лицемерных болельщиков не видел, которые обужу меняют каждые 2 часа:))
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий