Беллингем снялся в трусах-боксерах для рекламы бренда нижнего белья от Ким Кардашьян

Джуд Беллингем поучаствовал в фотосессии в полуобнаженном виде.

Полузащитник « » и сборной Англии стал лицом рекламной кампании бренда нижнего белья SKIMS Mens, запущенного звездой реалити-шоу Ким Кардашьян в 2023 году. Он сфотографировался в трусах-боксерах и с футбольным мячом.

«Он всегда был восходящей звездой в футбольном мире, но в этом году действительно стал кумиром, а его влияние на новое поколение игроков и болельщиков неоспоримо! Сейчас для бренда наступило по-настоящему захватывающее время, и эта кампания – еще один пример способности SKIMS создавать культурные явления глобального характера, особенно в спорте», – отметила Кардашьян.

Ранее в рекламе нижнего белья SKIMS участвовал Неймар.

Фото: standard.co.uk