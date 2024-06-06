Каманцев об офсайдных линиях в РПЛ: «Колоссальный успех – без них чемпионат прошел бы намного скандальнее. Это дополнительная честность»

Павел Каманцев высказался о внедрении офсайдных линий в Мир РПЛ.

Технология виртуальных линий офсайда была протестирована в режиме оффлайн в отдельных матчах в первой части сезона-2023/24. В 18-м туре были сыграны два матча в онлайн-режиме.

«Это колоссальный успех! Думаю, чемпионат прошел бы намного более скандально, если бы у нас не было офсайдных линий на всех матчах. Коллеги проделали фантастическую работу – изначально мы планировали запустить систему на всех матчах только со следующего сезона, но они нашли возможность, РФС нашел финансовые средства и смог все организовать. Мы их внедрили, и у нас не было больших вопросов, связанных с офсайдами.

В прошлом сезоне мы показывали – здесь ассистент находится в хорошей позиции и мы должны ему верить, а здесь нет. Мы были вынуждены заниматься этим, потому что у нас не было системы измерения. Сейчас все вопросы сняты. С линиями намного надежнее, и никто от них не откажется, так же, как и от ВАР. Это дополнительная честность в соревнованиях, поэтому мы очень довольны и качеством, и прогрессом», – сказал председатель судейского комитета .