Каманцев об офсайдных линиях в РПЛ: «Колоссальный успех – без них чемпионат прошел бы намного скандальнее. Это дополнительная честность»
Павел Каманцев высказался о внедрении офсайдных линий в Мир РПЛ.
Технология виртуальных линий офсайда была протестирована в режиме оффлайн в отдельных матчах РПЛ в первой части сезона-2023/24. В 18-м туре были сыграны два матча в онлайн-режиме.
«Это колоссальный успех! Думаю, чемпионат прошел бы намного более скандально, если бы у нас не было офсайдных линий на всех матчах. Коллеги проделали фантастическую работу – изначально мы планировали запустить систему на всех матчах только со следующего сезона, но они нашли возможность, РФС нашел финансовые средства и смог все организовать. Мы их внедрили, и у нас не было больших вопросов, связанных с офсайдами.
В прошлом сезоне мы показывали – здесь ассистент находится в хорошей позиции и мы должны ему верить, а здесь нет. Мы были вынуждены заниматься этим, потому что у нас не было системы измерения. Сейчас все вопросы сняты. С линиями намного надежнее, и никто от них не откажется, так же, как и от ВАР. Это дополнительная честность в соревнованиях, поэтому мы очень довольны и качеством, и прогрессом», – сказал председатель судейского комитета РФС.
Кругом распознование лиц, генерация изображений и видео, чат-боты неотличимые от настоящего собеседника, а у нас в футболе линии рисуют до сих пор жопорукие рукожопы тыкая мышкой в экран.
Вроде в России даже есть национальный проект по развитию ИИ, пусть займутся уже чем-то полезным.