Харин о жизни в Грозном: «Было тяжело привыкнуть, особенно, что нельзя носить шорты. Вышел гулять в них – на меня все смотрели. Отношусь с пониманием»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Евгений Харин религия Футбол

Евгений Харин рассказал о жизни в Грозном.

Полузащитник «Ахмата» родился и вырос в Эстонии.

Ты уже шесть лет в Грозном. Насколько велико культурное отличие между Эстонией и Чечней?

– Отличие большое. Чеченская Республика – исламская, здесь есть свои правила. Сначала было тяжеловато привыкнуть. Особенно к тому, что нельзя носить шорты – это очень тяжело, потому что летом в Грозном бывает температура +40 градусов.

Но со временем привыкаешь ко всему. Отношусь к этому нормально, с пониманием, никаких проблем.

Ты узнал о том, что нельзя ходить в шортах, только когда прилетел в Чечню?

– Да. Прилетел, вышел гулять в шортах, посмотреть места. На меня все смотрели, а я не понимал, что случилось (улыбается). Потом мне ребята рассказали.

Что тебе больше всего нравится в Грозном?

– Мы живем в самом центре города, очень приятная обстановка. Рядом красивая мечеть «Сердце Чечни», парки. Заметно, что город развивается, обустраивается. Когда я приезжал в первый раз, большей части инфраструктуры не было. Единственное, чего не хватает – это моря, чтобы сгладить жару (улыбается). Но в целом мне классно в Грозном, – сказал Харин.

35 комментариев
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Хз, понять можно всё, но как то сложно понять, что в некоторых регионах не действуют законы РФ.
И ладно бы это. Традиции? Окей. Вот только когда они в другие регионы приезжают, местные традиции чет не соблюдают.
+52
-1
+51
Хотел написать шутку, но передумал и сразу извиняюсь.
+36
-1
+35
Ответ stason79
А почему, кстати в шортах нельзя? Коленки кого-то обижают?
Возбуждают
+28
-1
+27
Кто-нибудь может объяснить, что такого непотребного и непристойного в долбанных шортах в регионе, где в труселях любят махаться?
+24
-3
+21
А почему, кстати в шортах нельзя? Коленки кого-то обижают?
+13
-1
+12
а я не с пониманием
+9
0
+9
Спортивный костюм и лакированные туфли. Всё, свой
+8
0
+8
Вышел бы юбке
+7
-1
+6
Так, а почему футболеры не в брюках бегают? Непоследовательно как-то...
+6
0
+6
Почему мы должны уважать их традиции, если они не уважают нас и наши традиции?
+6
-1
+5
Ответ Lucky Luciano
Комментарий скрыт
Хахаха..
Что ещё мужчина не должен??
А кто такой "мужчина" то, разпакуй.
Уж не про "настоящих" ли мужчин идёт речь?

Снова про "традиции"... выдавать девочек замуж, без их согласия норм? А в 12 лет? А мужчин не женят насильно? А?
Это устаревшая, реакционая формация общественных взаимоотношений.
😉 но ты таких слов наверно и не знаешь..
+5
0
+5
Ответ Lucky Luciano
Комментарий скрыт
Ну да , мужчина должен в +40 запреть нахер , тогда он настоящий мужчина !
+5
0
+5
Можно подумать, когда чечены танцуют в Москве или палят из газовых на свадьбах на них не смотрят. Другое дело, что они не понимают, что так делать нельзя, даже если ребята потом рассказывают.
+3
0
+3
Ответ Lucky Luciano
Комментарий скрыт
Судя потому что я вижу , ваши традиции это воровать , обманывать людей на деньги и бухать кстати и наркоманить - лучше бы в шортах ходили , традиции у них ..
+4
-1
+3
дикари-с
+6
-3
+3
Тяжело жить в средневековом ханстве..
+3
-1
+2
Ответ unreality
Хз, понять можно всё, но как то сложно понять, что в некоторых регионах не действуют законы РФ. И ладно бы это. Традиции? Окей. Вот только когда они в другие регионы приезжают, местные традиции чет не соблюдают.
Законы одни и те же, понятия другие.
+2
0
+2
Ответ лицемерный гнус
Хотел написать шутку, но передумал и сразу извиняюсь.
Дооон!
+1
0
+1
С каким "пониманием"? Что ты понял на счёт этого "традиционализма"? Какие выводы сделал? 🤡

"Мы живем в самом центре города, очень приятная обстановка"
Ну типичный... есть "мнение"
+2
-1
+1
выбрал бабки, терпи.
+1
0
+1
Ответ Coffee Pjesht
Возбуждают
Ну если учесть что что Чечня и Дагестан лидеры по запрсам гей порно в рф…
+2
-1
+1
Ответ Иван Иванов
Больше никаких "вариантов" нет у тебя? Карту с двумя гопарьскими стульями разыгрывать, умник Ну так ответить на мои пару несложных вопросов желания нет? А чем "вы" отличаетесь от селюков и кишлачников? А?) Такие же дремучие
Точно Тарас...
0
0
0
Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Карпов Стас
Комментарий удален модератором
Есть ещё вариант что это мыкола))
+1
-1
0
Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ &_Bishep_&
Мне интересно(без сарказма и иронии) в советских городах (в эпоху Сталина-Хрущева-Брежнева) взрослые мужчины ходили в шортах по улице? Курортные, пляжные города не в счёт. Просто я иногда смотрю советские фильмы той эпохи и не часто видел подобный прикид.
Посмотри "Бриллиантовая рука" что ли, Фильм из 60-ых, когда "Лёгким движением руки брюки превращаются... В элегантные шорты." )
0
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Ответ &_Bishep_&
Мне интересно(без сарказма и иронии) в советских городах (в эпоху Сталина-Хрущева-Брежнева) взрослые мужчины ходили в шортах по улице? Курортные, пляжные города не в счёт. Просто я иногда смотрю советские фильмы той эпохи и не часто видел подобный прикид.
Ну что ты. Они ж "совки", не додумались до шорт.. угу
Фильмы он смотрит... "3+2" видел? А "Бриллиантовая рука"?
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Ответ Юрий Кечко
Ну если учесть что что Чечня и Дагестан лидеры по запрсам гей порно в рф…
потому в шортах не ходи... как среди секс-зомби
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Ответ stason79
А почему, кстати в шортах нельзя? Коленки кого-то обижают?
Возбуждают!
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Удивляет только, что такой радикальный ислам разрешен только в России, а в средней азии под запретом.
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