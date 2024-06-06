Харин о жизни в Грозном: «Было тяжело привыкнуть, особенно, что нельзя носить шорты. Вышел гулять в них – на меня все смотрели. Отношусь с пониманием»

Евгений Харин рассказал о жизни в Грозном.

Полузащитник « » родился и вырос в Эстонии.

– Ты уже шесть лет в Грозном. Насколько велико культурное отличие между Эстонией и Чечней?

– Отличие большое. Чеченская Республика – исламская, здесь есть свои правила. Сначала было тяжеловато привыкнуть. Особенно к тому, что нельзя носить шорты – это очень тяжело, потому что летом в Грозном бывает температура +40 градусов.

Но со временем привыкаешь ко всему. Отношусь к этому нормально, с пониманием, никаких проблем.

– Ты узнал о том, что нельзя ходить в шортах, только когда прилетел в Чечню?

– Да. Прилетел, вышел гулять в шортах, посмотреть места. На меня все смотрели, а я не понимал, что случилось (улыбается). Потом мне ребята рассказали.

– Что тебе больше всего нравится в Грозном?

– Мы живем в самом центре города, очень приятная обстановка. Рядом красивая мечеть «Сердце Чечни», парки. Заметно, что город развивается, обустраивается. Когда я приезжал в первый раз, большей части инфраструктуры не было. Единственное, чего не хватает – это моря, чтобы сгладить жару (улыбается). Но в целом мне классно в Грозном, – сказал .