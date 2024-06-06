Харин о жизни в Грозном: «Было тяжело привыкнуть, особенно, что нельзя носить шорты. Вышел гулять в них – на меня все смотрели. Отношусь с пониманием»
Евгений Харин рассказал о жизни в Грозном.
Полузащитник «Ахмата» родился и вырос в Эстонии.
– Ты уже шесть лет в Грозном. Насколько велико культурное отличие между Эстонией и Чечней?
– Отличие большое. Чеченская Республика – исламская, здесь есть свои правила. Сначала было тяжеловато привыкнуть. Особенно к тому, что нельзя носить шорты – это очень тяжело, потому что летом в Грозном бывает температура +40 градусов.
Но со временем привыкаешь ко всему. Отношусь к этому нормально, с пониманием, никаких проблем.
– Ты узнал о том, что нельзя ходить в шортах, только когда прилетел в Чечню?
– Да. Прилетел, вышел гулять в шортах, посмотреть места. На меня все смотрели, а я не понимал, что случилось (улыбается). Потом мне ребята рассказали.
– Что тебе больше всего нравится в Грозном?
– Мы живем в самом центре города, очень приятная обстановка. Рядом красивая мечеть «Сердце Чечни», парки. Заметно, что город развивается, обустраивается. Когда я приезжал в первый раз, большей части инфраструктуры не было. Единственное, чего не хватает – это моря, чтобы сгладить жару (улыбается). Но в целом мне классно в Грозном, – сказал Харин.
И ладно бы это. Традиции? Окей. Вот только когда они в другие регионы приезжают, местные традиции чет не соблюдают.
Что ещё мужчина не должен??
А кто такой "мужчина" то, разпакуй.
Уж не про "настоящих" ли мужчин идёт речь?
Снова про "традиции"... выдавать девочек замуж, без их согласия норм? А в 12 лет? А мужчин не женят насильно? А?
Это устаревшая, реакционая формация общественных взаимоотношений.
😉 но ты таких слов наверно и не знаешь..
"Мы живем в самом центре города, очень приятная обстановка"
Ну типичный... есть "мнение"
Фильмы он смотрит... "3+2" видел? А "Бриллиантовая рука"?