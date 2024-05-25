Гафин про 0:1 от «Краснодара»: «Атмосфера и накал игры подчеркивают, что сегодня проиграло «Динамо», но выиграл российский футбол»

В «Динамо» высказались об упущенном чемпионстве.

Московский клуб опустился на третье место в таблице Мир , потерпев поражение от « » в последнем туре – 0:1.

– Благодарны болельщикам, которые сегодня приехали поддержать нас в Краснодар. К сожалению, не получилось сделать последний шаг. Возможно, лимит удачи был израсходован в предыдущие фантастические матчи.

– Помешало, что ничья приводила к титулу? Будто боялись играть в первом тайме.

– Не хочу оценивать игру – нет сил и эмоций. Скажу одно: атмосфера, накал игры подчеркивают, что сегодня, к сожалению, проиграло «Динамо», но выиграл российский футбол. Вы видели, как трибуны провожали и «Краснодар», и нас. Поздравляю российский футбол, «Краснодар» и «Динамо», которые сделали очень важные шаги для того, чтобы зритель поверил в интригу.

– Как оцениваете сезон теперь?

– Мы оказались в в той ситуации, когда выполнили свою задачу, но заканчиваем с горьким привкусом, потому что не удалось ее перевыполнить, – сказал председатель совета директоров « ».