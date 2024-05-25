Гафин про 0:1 от «Краснодара»: «Атмосфера и накал игры подчеркивают, что сегодня проиграло «Динамо», но выиграл российский футбол»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Дмитрий Гафин Футбол

В «Динамо» высказались об упущенном чемпионстве.

Московский клуб опустился на третье место в таблице Мир РПЛ, потерпев поражение от «Краснодара» в последнем туре – 0:1.

– Благодарны болельщикам, которые сегодня приехали поддержать нас в Краснодар. К сожалению, не получилось сделать последний шаг. Возможно, лимит удачи был израсходован в предыдущие фантастические матчи.

– Помешало, что ничья приводила к титулу? Будто боялись играть в первом тайме.

– Не хочу оценивать игру – нет сил и эмоций. Скажу одно: атмосфера, накал игры подчеркивают, что сегодня, к сожалению, проиграло «Динамо», но выиграл российский футбол. Вы видели, как трибуны провожали и «Краснодар», и нас. Поздравляю российский футбол, «Краснодар» и «Динамо», которые сделали очень важные шаги для того, чтобы зритель поверил в интригу.

– Как оцениваете сезон теперь?

– Мы оказались в в той ситуации, когда выполнили свою задачу, но заканчиваем с горьким привкусом, потому что не удалось ее перевыполнить, – сказал председатель совета директоров «Динамо». 

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12 комментариев
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В цитатник Российского футбола: проиграло Динамо, но выиграл весь российский футбол (с)
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если бы были благодарны болельщикам - то бились бы с первых минут. От пустословия уже тошнит.
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Ответ Гарик87
если бы были благодарны болельщикам - то бились бы с первых минут. От пустословия уже тошнит.
Графина гнать в шею!!!
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Жаль болельщиков которые по ТВ смотрели «чемпионскую» игру, а уж те кто поехали их особенно жаль. Вот поэтому даже на ВТБ не езжу, максимум ТВ. Тратить деньги на Динамо - это слишком. Проще выбросить.
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Как то по дурацки отмазался
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Да не показывало Динамо хорошей игры. Им просто жутко фартило в нескольких последних матчах.
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Гафин - трепло((
Что выиграл Российский футбол, сделав Газпромовских Бразильцев чемпионами???
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Но выиграл российский позор.
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это еще надо было такое придумать) да болельщики динамо счастливы за российский футбол, димас)
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Ахаха)
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Ответ Крыло советов
В цитатник Российского футбола: проиграло Динамо, но выиграл весь российский футбол (с)
Правильно! Счётчик должен тикать дальше)
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