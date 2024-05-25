Канчельскис о «Краснодаре» и «Динамо»: «Им давали чемпионство, не захотели брать. Не хотите – ну «Зенит» забрал. У руководства надо спросить, почему не собрались даже на 1 матч»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Канчельскис Краснодар Футбол

Андрей Канчельскис заявил , что «Краснодар» и «Динамо» сами упустили чемпионство.

В заключительном туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1). Благодаря результату матча «Краснодар» – «Динамо» (1:0) петербургский клуб обошел конкурентов и выиграл титул в 6-й раз подряд. 

– Виноваты команды, которые упустили чемпионство. Они не захотели брать, им давали чемпионство. Им дали шанс – надо пользоваться. Не взяли, не хотите – ну «Зенит» забрал. Почему не смогли собраться даже на один матч? Это надо спрашивать у руководства.

– «Зенит» будет пересобирать состав?

– Если они с таким составом стали чемпионами, зачем его пересобирать? Может, будут какие-то точечные изменения. От добра добра не ищут. Все будет зависеть от бюджета.

Что касается везения, которое понадобилось для того, чтобы «Зенит» стал чемпионом, – везет сильнейшим. Я говорил в начале чемпионата, «Зенит» будет чемпионом. Я говорил это неделю назад, что первое место займет «Зенит», второе – «Краснодар», третье – «Динамо», и вчера это подтвердил. Не хотите брать – «Зенит» сам забрал, – сказал бывший полузащитник «МЮ» и сборной России.

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10 комментариев
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Ответ DonaldBrashear 2.0
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Добро обделалось
+12
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+12
Вспомнилось, как дети со спорста, насмотревшись каким приятным парнем Галицкий выглядит в интервью, всерьёз предлагали его в президенты России. Конечно же, человека, принимающего идиотские решения на уровне управления футбольным клубом самое оно выдвигать на повышение.
+14
-10
+4
Ответ Алешка Терминатор
Вспомнилось, как дети со спорста, насмотревшись каким приятным парнем Галицкий выглядит в интервью, всерьёз предлагали его в президенты России. Конечно же, человека, принимающего идиотские решения на уровне управления футбольным клубом самое оно выдвигать на повышение.
согласен, вот Федуна-бы в президенты!
+5
-1
+4
"Даже на 1 матч"... Как же это они после 29 туров шли на 1 месте, не собравшись ни на один матч? Люди вроде играли на высоком уровне, знают, что к чему, но рассуждают как депутаты.
+3
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+3
Ответ ZarvuR2020
Добро обделалось
А это точно - добро, если так обделалось?
+2
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+2
Ответ Александр Жердин
А это точно - добро, если так обделалось?
Ну по доброму же обделалось, помогло злу.
+1
0
+1
Ответ Алешка Терминатор
Вспомнилось, как дети со спорста, насмотревшись каким приятным парнем Галицкий выглядит в интервью, всерьёз предлагали его в президенты России. Конечно же, человека, принимающего идиотские решения на уровне управления футбольным клубом самое оно выдвигать на повышение.
Это огромная заслуга команды имидж мейкеров Арутюняна, а по факту месседж этот олигарх несет ровно такой же как Федун!
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