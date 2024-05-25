Канчельскис о «Краснодаре» и «Динамо»: «Им давали чемпионство, не захотели брать. Не хотите – ну «Зенит» забрал. У руководства надо спросить, почему не собрались даже на 1 матч»

Андрей Канчельскис заявил , что «Краснодар» и «Динамо» сами упустили чемпионство.

В заключительном туре Мир «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1). Благодаря результату матча « » – « » (1:0) петербургский клуб обошел конкурентов и выиграл титул в 6-й раз подряд.

– Виноваты команды, которые упустили чемпионство. Они не захотели брать, им давали чемпионство. Им дали шанс – надо пользоваться. Не взяли, не хотите – ну «Зенит» забрал. Почему не смогли собраться даже на один матч? Это надо спрашивать у руководства.

– «Зенит» будет пересобирать состав?

– Если они с таким составом стали чемпионами, зачем его пересобирать? Может, будут какие-то точечные изменения. От добра добра не ищут. Все будет зависеть от бюджета.

Что касается везения, которое понадобилось для того, чтобы «Зенит» стал чемпионом, – везет сильнейшим. Я говорил в начале чемпионата, «Зенит» будет чемпионом. Я говорил это неделю назад, что первое место займет «Зенит», второе – «Краснодар», третье – «Динамо», и вчера это подтвердил. Не хотите брать – « » сам забрал, – сказал бывший полузащитник «МЮ» и сборной России.