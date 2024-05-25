Глушенков сделал 16-й ассист в сезоне РПЛ. Он лидер чемпионата по этому показателю

Максим Глушенков сделал 16-й ассист в сезоне Мир РПЛ.

Полузащитник « » отдал результативный пас на в матче против «Балтики» в 30-м туре чемпионата (2:1, второй тайм).

Это 16-й ассист в этом розыгрыше Премьер-лиги, он лидер по этому показателю. У ближайшего преследователя, Константина Тюкавина из «Динамо», 9 голевых передач.

Подробную статистику игрока железнодорожников можно найти здесь.