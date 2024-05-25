Глушенков сделал 16-й ассист в сезоне РПЛ. Он лидер чемпионата по этому показателю

Теги Локомотив премьер-лига Россия Балтика Максим Глушенков Артем Карпукас Футбол

Максим Глушенков сделал 16-й ассист в сезоне Мир РПЛ.

Полузащитник «Локомотива» отдал результативный пас на Артема Карпукаса в матче против «Балтики» в 30-м туре чемпионата (2:1, второй тайм).

Это 16-й ассист Глушенкова в этом розыгрыше Премьер-лиги, он лидер по этому показателю. У ближайшего преследователя, Константина Тюкавина из «Динамо», 9 голевых передач. 

Подробную статистику игрока железнодорожников можно найти здесь

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6 комментариев
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Ну в сборную мы его брать не будем)))
+12
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+12
Ответ tony
Монстр. Надеюсь, что Зенит подсуетится и за приличную сумму выкупят его к нам. Все будут в плюсе)
Надеюсь будет предложение из Европы и он уедет.
+4
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+4
Лучший игрок чемпионата
+3
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+3
Молодец. Не пошел к Семаку и не идти и прогресс и там Европа может.
0
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Ответ Серега Улитин
Надеюсь будет предложение из Европы и он уедет.
Лучший полузащитник. Пусть валит в Европу. А мы тут все равно на футбол не ходим.
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