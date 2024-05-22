«Юве» не продал Камбьязо в АПЛ за 40 млн евро и хочет продлить контракт с защитником, повысив ему зарплату более чем вдвое

«Ювентус» не продал Андреа Камбьязо английскому клубу.

Как сообщает Альфредо Педулла, туринцы получили предложение о трансфере 24-летнего защитника от одного из клубов . Вероятно, это была « » – игрок нравится директору «вилланов» .

«Бьянконери» решили сохранить футболиста и продлить с ним контракт, рассчитанный до 2027 года. Сейчас Камбьязо зарабатывает чуть больше миллиона евро в год с учетом бонусов, по новому соглашению его зарплата вырастет более чем вдвое.

Перед матчем с «Болоньей» (3:3) спортивный директор «Юве» провел встречу с агентом . Игрок счастлив в клубе, а Тиаго Мотта, который займет пост главного тренера туринцев в следующем сезоне, считает его важной фигурой для команды.