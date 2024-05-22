«Юве» не продал Камбьязо в АПЛ за 40 млн евро и хочет продлить контракт с защитником, повысив ему зарплату более чем вдвое

Теги Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия Тиаго Мотта серия А Италия Рамон Родригес Мончи Кристиано Джунтоли Андреа Камбьязо Футбол

«Ювентус» не продал Андреа Камбьязо английскому клубу.

Как сообщает Альфредо Педулла, туринцы получили предложение о трансфере 24-летнего защитника от одного из клубов АПЛ. Вероятно, это была «Астон Вилла» – игрок нравится директору «вилланов» Рамону Родригесу Мончи

«Бьянконери» решили сохранить футболиста и продлить с ним контракт, рассчитанный до 2027 года. Сейчас Камбьязо зарабатывает чуть больше миллиона евро в год с учетом бонусов, по новому соглашению его зарплата вырастет более чем вдвое. 

Перед матчем с «Болоньей» (3:3) спортивный директор «Юве» Кристиано Джунтоли провел встречу с агентом Андреа. Игрок счастлив в клубе, а Тиаго Мотта, который займет пост главного тренера туринцев в следующем сезоне, считает его важной фигурой для команды. 

4 комментария
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Молодцы! Это база на многие годы вперед.
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Ответ Сарсен Абдрахманов
Как и англичане в Серии А
В последние несколько лет англичан в Серии А существенно больше чем итальянцев в АПЛ.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Итальянцы в АПЛ явление редкое и очень рискованное
Как и англичане в Серии А
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Итальянцы в АПЛ явление редкое и очень рискованное
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