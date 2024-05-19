Пеп стал чемпионом в 12 из 15 сезонов в качестве тренера в топ-5 лигах
Пеп Гвардиола выиграл чемпионат 12 из 15 раз в качестве тренера в топ-5 лигах.
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в 6-й раз за 8 сезонов под руководством Гвардиолы.
В сезоне-2016/17 «Сити» завершил сезон на 4-м месте, а в сезоне-2019/20 стал вторым, уступив «Ливерпулю».
Ранее Гвардиола трижды за 3 сезона выигрывал Бундеслигу с «Баварией» и 3 раза за 4 сезона становился чемпионом Испании в качестве тренера «Барселоны» – за исключением сезона-2011/12, когда титул завоевал мадридский «Реал».
Реалу в сезоне 2011/12 пришлось набрать 100 очков,
Челси в сезоне 2016/17 - 93 очка,
Ливерпулю в сезоне 2019/20 - 99 очков.
Просто высочайшую планку Пеп задрал, чтобы обогнать его на дистанции. И чаще всего конкурентам это не удается.
Пускай в формате на вылет он далеко не так хорош, но такой доминации в течение 15 лет я не припомню ни в одну эпоху.
Браво, что еще сказать 👏🏻
"Челси" за 20 лет со схожими средними тратами 5 АПЛ и 2 ЛЧ: "Это мало что ли!?"
😄 Ещё хотелось бы узнать кто тренировал "Челси"
Один из величайших тренеров 21 века)
Почему тренеров таких команд как Ньюкасл,Эльче и Юнион не зовут в топ клубы ? Простая логика .
И бывали случаи когда великие тренеры не брали ни единого кубка в более слабых командах .
Тогда это всё объясняет :)
Сделал бы он условный Ньюкасл чемпионом? Сомневаюсь...