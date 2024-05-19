Пеп стал чемпионом в 12 из 15 сезонов в качестве тренера в топ-5 лигах

Пеп Гвардиола выиграл чемпионат 12 из 15 раз в качестве тренера в топ-5 лигах.

« » стал чемпионом Англии в 6-й раз за 8 сезонов под руководством Гвардиолы.

В сезоне-2016/17 «Сити» завершил сезон на 4-м месте, а в сезоне-2019/20 стал вторым, уступив «Ливерпулю».

Ранее Гвардиола трижды за 3 сезона выигрывал Бундеслигу с «Баварией» и 3 раза за 4 сезона становился чемпионом в качестве тренера «Барселоны» – за исключением сезона-2011/12, когда титул завоевал мадридский «Реал».