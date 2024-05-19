Пеп стал чемпионом в 12 из 15 сезонов в качестве тренера в топ-5 лигах

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола выиграл чемпионат 12 из 15 раз в качестве тренера в топ-5 лигах.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в 6-й раз за 8 сезонов под руководством Гвардиолы.

В сезоне-2016/17 «Сити» завершил сезон на 4-м месте, а в сезоне-2019/20 стал вторым, уступив «Ливерпулю».

Ранее Гвардиола трижды за 3 сезона выигрывал Бундеслигу с «Баварией» и 3 раза за 4 сезона становился чемпионом Испании в качестве тренера «Барселоны» – за исключением сезона-2011/12, когда титул завоевал мадридский «Реал».

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
только теперь понимаешь, какие два гения сошлись тогда в Барсе - Пеп и Месси.
+76
-11
+65
Немыслимые цифры…Гений конечно
+44
-4
+40
Это и есть показатель его гениальности
+34
-4
+30
Чтобы обогнать команду Гвардиола в чемпионате:
Реалу в сезоне 2011/12 пришлось набрать 100 очков,
Челси в сезоне 2016/17 - 93 очка,
Ливерпулю в сезоне 2019/20 - 99 очков.
Просто высочайшую планку Пеп задрал, чтобы обогнать его на дистанции. И чаще всего конкурентам это не удается.
+29
-6
+23
Ответ atomio
только теперь понимаешь, какие два гения сошлись тогда в Барсе - Пеп и Месси.
Жаль только, что они так мало проработали вместе
+19
-2
+17
Ответ And Justice for All
Чтобы обогнать команду Гвардиола в чемпионате: Реалу в сезоне 2011/12 пришлось набрать 100 очков, Челси в сезоне 2016/17 - 93 очка, Ливерпулю в сезоне 2019/20 - 99 очков. Просто высочайшую планку Пеп задрал, чтобы обогнать его на дистанции. И чаще всего конкурентам это не удается.
С Челси-2017 неудачный пример, Сити тогда был лишь четвёртым, набрав 78 очков, они за титул и не боролись в первый год Гвардиолы. С Ливерпулем в общем тоже - там никакой конкуренции не было в тот год, Сити отстал безбожно и ещё до весны отрыв был около 20 очков, таким и остался к концу сезона (+18).
+14
-1
+13
Можно к Пепу относится по-разному, но преуменьшать его гений может только отбитый хейтер.

Пускай в формате на вылет он далеко не так хорош, но такой доминации в течение 15 лет я не припомню ни в одну эпоху.

Браво, что еще сказать 👏🏻
+11
0
+11
Ответ Red_Marlboro_
Жаль только, что они так мало проработали вместе
только теперь понимаешь, какие два гения сошлись тогда в риале - зидун и майкл оливер.
+24
-15
+9
Ответ иц а мен
только теперь понимаешь, какие два гения сошлись тогда в риале - зидун и майкл оливер.
Вот сейчас Чакыру, Клаттенбургу и Кашшаи обидно стало))
+5
-1
+4
Ответ Vanila Panda
Комментарий скрыт
Ана Челси лярд потратили а где результаты?
+4
-1
+3
Величайший тренер современности. Очень жаль, что Реал отскочил в этом году, так бы было два ЛЧ подряд.
+4
-2
+2
Величайший тренер, конечно. Уж не знаю как в истории, но в современную эпоху точно
+5
-3
+2
Ответ Vanila Panda
С 2004 года 5 апл выиграли. И 2 лч. Это типо мало или что?
Пеп 6 АПЛ и 1 ЛЧ за 8 лет: "Да даже шимпанзе с такими тратами так сможет"

"Челси" за 20 лет со схожими средними тратами 5 АПЛ и 2 ЛЧ: "Это мало что ли!?"

😄 Ещё хотелось бы узнать кто тренировал "Челси"
+1
0
+1
Ответ ман сити фейк
Ана Челси лярд потратили а где результаты?
С 2004 года 5 апл выиграли. И 2 лч. Это типо мало или что?
+1
0
+1
На дистанции ему нет равных конечно
+1
0
+1
А сколько еще впереди побед, великий тренер.
+2
-1
+1
Ответ And Justice for All
Чтобы обогнать команду Гвардиола в чемпионате: Реалу в сезоне 2011/12 пришлось набрать 100 очков, Челси в сезоне 2016/17 - 93 очка, Ливерпулю в сезоне 2019/20 - 99 очков. Просто высочайшую планку Пеп задрал, чтобы обогнать его на дистанции. И чаще всего конкурентам это не удается.
Ну в 2016/17 не только Челси обогнал
+3
-2
+1
Гварди,почему ты не остался в Баварии?(((
Один из величайших тренеров 21 века)
+1
0
+1
Красавец Каталонец!
+1
0
+1
Ответ Парень со двора Шмурнова
Можно к Пепу относится по-разному, но преуменьшать его гений может только отбитый хейтер. Пускай в формате на вылет он далеко не так хорош, но такой доминации в течение 15 лет я не припомню ни в одну эпоху. Браво, что еще сказать 👏🏻
Так уже преуменьшают))
+1
-1
0
Ответ Парень со двора Шмурнова
Можно к Пепу относится по-разному, но преуменьшать его гений может только отбитый хейтер. Пускай в формате на вылет он далеко не так хорош, но такой доминации в течение 15 лет я не припомню ни в одну эпоху. Браво, что еще сказать 👏🏻
Можно к Пепу относится по-разному, но преуменьшать его гений может только отбитый хейтер...... или Должун!
0
0
0
Ответ Я всех их сделал
С Челси-2017 неудачный пример, Сити тогда был лишь четвёртым, набрав 78 очков, они за титул и не боролись в первый год Гвардиолы. С Ливерпулем в общем тоже - там никакой конкуренции не было в тот год, Сити отстал безбожно и ещё до весны отрыв был около 20 очков, таким и остался к концу сезона (+18).
Сити стал третьим
0
0
0
Ответ Free Walker
Пеп конечно хорош, но он всё время работал в топ клубах с неограниченным бюджетом и влиянием. Сделал бы он условный Ньюкасл чемпионом? Сомневаюсь...
Чтоб тебя пригласили в такой клуб, нужно соответствовать топ-уровню. Прочитай на досуге, как Пеп начинал свою карьеру.
Почему тренеров таких команд как Ньюкасл,Эльче и Юнион не зовут в топ клубы ? Простая логика .

И бывали случаи когда великие тренеры не брали ни единого кубка в более слабых командах .
0
0
0
Фантастика, конечно.. )
0
0
0
Ответ justadamso@icloud.com
Чтоб тебя пригласили в такой клуб, нужно соответствовать топ-уровню. Прочитай на досуге, как Пеп начинал свою карьеру. Почему тренеров таких команд как Ньюкасл,Эльче и Юнион не зовут в топ клубы ? Простая логика . И бывали случаи когда великие тренеры не брали ни единого кубка в более слабых командах .
Ого, начал карьеру со второй команды.
Тогда это всё объясняет :)
0
0
0
Браво 👏🏻
0
0
0
2 из 3 проигранных чемпионств были тогда, когда одна команда набрала 100 очков, а другая 99 очков, сумасшедшие цифры конечно
0
0
0
Пеп конечно хорош, но он всё время работал в топ клубах с неограниченным бюджетом и влиянием.

Сделал бы он условный Ньюкасл чемпионом? Сомневаюсь...
+2
-2
0
Пеп уступал чемпионат страны, только 3 тренерам, Моуриньо в Реале, Конте в Челси, и Клопп в Ливерпуле)
0
0
0
А остальные три сезона, вроде, был вторым 😳🙈
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий