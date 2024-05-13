Тухель о 2:0 с «Вольфсбургом»: «Заслуженная победа «Баварии». У нас дебютировали несколько игроков, молодые ребята» 

Томас Тухель оценил победу над «Вольфсбургом» (2:0) в Бундеслиге.

«Мы очень быстро и легко играли в пас в первые 25 минут и могли повести 3:0. Во втором тайме мы не создавали моменты, но и ничего не позволили создать у своих ворот.

У нас дебютировали несколько игроков, молодые ребята ( , и Маттео Винлеф – прим. Sports). В итоге мы одержали заслуженную победу, чему я очень рад», – сказал главный тренер «Баварии».