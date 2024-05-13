Тухель о 2:0 с «Вольфсбургом»: «Заслуженная победа «Баварии». У нас дебютировали несколько игроков, молодые ребята» 

Теги Бавария Вольфсбург бундеслига Германия Томас Тухель Даниэль Перец Йонатан Асп Йенсен Маттео Винлеф Футбол

Томас Тухель оценил победу над «Вольфсбургом» (2:0) в Бундеслиге.

«Мы очень быстро и легко играли в пас в первые 25 минут и могли повести 3:0. Во втором тайме мы не создавали моменты, но и ничего не позволили создать у своих ворот.

У нас дебютировали несколько игроков, молодые ребята (Даниэль Перец, Йонатан Асп Йенсен и Маттео Винлеф – прим. Sports). В итоге мы одержали заслуженную победу, чему я очень рад», – сказал главный тренер «Баварии». 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хорошо, что молодежи дают игровое время, Мюллер и Нойер в СЛ.сезоне должны передать свои пощиции
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий