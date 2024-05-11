Томас Тухель: «Все крутилось вокруг двух матчей с «Реалом». Мы оставили на поле все силы, сердце и душу»

Томас Тухель рассказал о своих ощущениях по итогам сезона «Баварии».

Ранее мюнхенский клуб уступил мадридскому «Реалу» (2:2, 1:2) в полуфинале чемпионов. « » завершит сезон без трофеев впервые с 2012 года.

«Мы не хотели, чтобы сезон закончился за восемь дней. Лично мне кажется, что я будто выхожу из туннеля после последних 10 дней. Все, действительно все крутилось вокруг двух матчей с « ».

Вчера мне казалось, что наступил понедельник, хотя была только пятница. В обоих матчах мы оставили на поле все силы, сердце и душу. Но мы делали это не с грустью. Некоторые игроки вышли на матч с травмами.

Мы тренировались вчера, но было немного не по себе. Я принимаю это. Мы не хотим терять жизнерадостность. Это и есть спорт. Теперь у нас еще две игры в Бундеслиге», – сказал главный тренер «Баварии».