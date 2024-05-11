Томас Тухель: «Все крутилось вокруг двух матчей с «Реалом». Мы оставили на поле все силы, сердце и душу»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель рассказал о своих ощущениях по итогам сезона «Баварии».

Ранее мюнхенский клуб уступил мадридскому «Реалу» (2:2, 1:2) в полуфинале Лиги чемпионов. «Бавария» завершит сезон без трофеев впервые с 2012 года.  

«Мы не хотели, чтобы сезон закончился за восемь дней. Лично мне кажется, что я будто выхожу из туннеля после последних 10 дней. Все, действительно все крутилось вокруг двух матчей с «Реалом».

Вчера мне казалось, что наступил понедельник, хотя была только пятница. В обоих матчах мы оставили на поле все силы, сердце и душу. Но мы делали это не с грустью. Некоторые игроки вышли на матч с травмами.

Мы тренировались вчера, но было немного не по себе. Я принимаю это. Мы не хотим терять жизнерадостность. Это и есть спорт. Теперь у нас еще две игры в Бундеслиге», – сказал главный тренер «Баварии».

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
твои гениальные замены навсегда в истории
+16
-2
+14
Гений замен
+8
-1
+7
Бавария достойно сыграла против Реала, но это был максимум, если бы они оказались по другую сторону сетки, думаю и в финал прошли бы
+4
0
+4
Что он оставил на поле, не знаю, но своими тупыми заменами, когда всё работало, угробил весь результат.
+3
-1
+2
Щас сколько угодно вони в адрес Тухеля и его замен, но по факту гол пропустили из-за ошибки голкипера
+3
-1
+2
Ответ Висита Эльмурзаев
твои гениальные замены навсегда в истории
Почему именно его замены в истории? Почему не ошибка Нойера? Почему не игроки Баварии, которые перед пропущенным не использовали атаку 4 в 2?
+5
-3
+2
Ответ Chistian Jadson
Мануэль Нойер
Если бы не Нойер Реал решил бы исход гораздо раньше)
Так что еще пусть спасибо Тухель скажет ему
+2
0
+2
Но, не срослось 😕
+1
-1
0
Что там у тебя вокруг чего крутилось? Гений тренерского цеха. При счете 1:0 в свою пользу,когда пошла игра атакующая, когда Девис стал регулярно убегать по флангу, снять игроков атаки и выпустить непонятно кого непонятно для чего-это преступление. Молчал бы.
+2
-2
0
Я хоть болельщик Атлетико🔴, не могу ни скачать, что Реал - волшебный Клуб ⚽️!!
0
0
0
Я хоть болельщик Атлетико🔴, не могу ни скачать, что Реал - волшебный Клуб ⚽️!!
0
0
0
А надо было Кейна оставить на поле, гений удержания ты наш
0
0
0
Ответ Pitkin
Папа Карло классно уделал Тухлово. В финале буду за Дортмунд.
Мануэль Нойер
0
0
0
Ответ Beyond
Играли как бревна. Таким не место в финале. Эго у Баварии, в каждом году, как у Аполлона, а наделе всегда пшик от них в ЛЧ.
Ну здесь не совсем соглашусь, хотя я и не симпатизирую баварцам. Не такие уж бревна…Скорее пшик в ЛЧ уже больше 10 лет у французского гранда.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий