В Иране фанаты «Сепахана» бросали камни и оскорбляли болельщиц «Персеполиса». Местные СМИ считают, что это часть кампании, чтобы убрать женщин со стадионов

Теги происшествия болельщики Сепахан Персеполис высшая лига Иран девушки и спорт дискриминация Футбол

Фанаты «Сепахана» забросали камнями женщин-болельщиц «Персеполиса» в Иране.

«Персеполис» сыграл с «Сепаханом» (0:0) 1 мая в матче 25-го тура чемпионата Ирана. 

Во время матча мужчины-болельщики «Сепахана» выкрикивали оскорбления в адрес женщин-болельщиц «Персеполиса» и забрасывали их камнями, ранив как минимум одну болельщицу.

Этот инцидент стал дополнительным аргументом для противников присутствия женщин на мужских футбольных матчах, которые утверждают, что атмосфера на стадионах не подходит для женщин, даже если они находятся в отдельном секторе.

Иранские СМИ и футбольные фанаты подозревают, что подобные инциденты являются спланированной властями кампанией, целью которой является введение запрета на присутствие женщин на стадионах. С подобными статьями выступили несколько реформистских газет, отражающих точку зрения сторонников оппозиции власти.

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49 комментариев
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Дикари, бедные женщины...
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может надо убрать не женщин, а животных?
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Ответ Yobo
Дикари, бедные женщины...
Спасибо товарищу Хомейни и его ручным дикарям.
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-2
+30
И мы верным путем идем: Тихонов зачморил судью-женщину и сразу же все начали подтявкивать.
+41
-13
+28
Ответ Жизнь Бичары
Надо бы перенять опыт партнеров и повторить на отечественных стадионах и , как никак союзники.Что там у Талибов кстати с футболом?
С футболом плохо,но на днях разрешили забивать женщин камнями насмерть за измену.
Традиционные ценности.
+27
0
+27
Надо бы перенять опыт партнеров и повторить на отечественных стадионах и , как никак союзники.Что там у Талибов кстати с футболом?
+27
-6
+21
Ответ boobs
Комментарий скрыт
Ну да. Особенно в Иране женщины у мужчин всё отбирают. И еще в Саудовской Аравии.
+19
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+18
России еще есть куда стремиться!
Догнать и перегнать
+14
-2
+12
Ответ dudufufu
Комментарий удален модератором
"Консервной" сoбaчке завидно, что у кого-то будет ужин, а у неё нет?
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+9
союзники,ёпт...
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Ответ Adolf Glieder
падать*
Не падать, а отрицательно взлетать
+8
0
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Наши персидские братушки.
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+8
Ответ Eduard Rastryopin
С футболом плохо,но на днях разрешили забивать женщин камнями насмерть за измену. Традиционные ценности.
каждый уважающий себя талиб, должен иметь право забить жену камнями, гневно отвергнув гуманизм и прочие навязанные проклятым Западом, ценности.
+8
-2
+6
Ответ boobs
Комментарий удален модератором
вАняет, это уровень. купи букварь. Экспериментами, ржу)))
+5
0
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Ответ umnik3
И мы верным путем идем: Тихонов зачморил судью-женщину и сразу же все начали подтявкивать.
да ладно, кто все то? несколько таких же маргинальных бывших игроков типа Мостового и Радимова?
+5
0
+5
А как насчёт убрать камни со стадионов?
+6
-1
+5
Вновь представители "самой мирной религии" отличились)
+7
-3
+4
Лучшие друзья многоходовочника
+7
-4
+3
Ответ boobs
Комментарий удален модератором
Иди в КБ, там скидки на паленку.
+4
-1
+3
Наши уже не новые партнеры, не забываем
Примерно к такому и придем
+6
-3
+3
скрепно
+5
-3
+2
Ответ Жизнь Бичары
Надо бы перенять опыт партнеров и повторить на отечественных стадионах и , как никак союзники.Что там у Талибов кстати с футболом?
с футболом не очень, но хорошо валяют тушу козла на конях, в общем перспективно )
+3
-1
+2
Ответ Жизнь Бичары
Надо бы перенять опыт партнеров и повторить на отечественных стадионах и , как никак союзники.Что там у Талибов кстати с футболом?
Кстати, хорошая идея! А то всё никак не получается прогнать этих болельщиков со стадионов.. чего только не придумывали представители властей, но всё бесполезно
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А Зенит еще товарняки с ними катают. Дружественные команды, так сказать)
+4
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Ну что ж, надо поступать соответственно. А именно - ловить и пороть прилюдно. Ибо сказано в Коране, 36.54 "В день тот ни одной душе не будет сделано несправедливости, и вы получите воздаяние, соответственно делам вашим."
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Ответ tzasasa
России еще есть куда стремиться! Догнать и перегнать
падать*
+3
-2
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Ответ Антон Фалафель
Наши персидские братушки.
Зенит ещё с этими зачем-то договор о сотрудничестве подписывал, оппортунисты ###### в руководстве 😎
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Ответ umnik3
И мы верным путем идем: Тихонов зачморил судью-женщину и сразу же все начали подтявкивать.
Я смотрел последний матч сИнтер Майами, там вся бригада судей была женская и ничего намного меньше факоф было
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Ответ umnik3
Иди в КБ, там скидки на паленку.
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Иванов
Я так понимаю, что эта "новость" из разряда "Ким отдал своего дядю на растерзание 120-ти голодным псам"? И ведь кто-то верит в эту чушь))
В это верят процентов 99 местных юзеров. Либерализм голавнога мозха
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