В Иране фанаты «Сепахана» бросали камни и оскорбляли болельщиц «Персеполиса». Местные СМИ считают, что это часть кампании, чтобы убрать женщин со стадионов

Фанаты «Сепахана» забросали камнями женщин-болельщиц «Персеполиса» в Иране.

« » сыграл с «Сепаханом» (0:0) 1 мая в матче 25-го тура чемпионата Ирана.

Во время матча мужчины-болельщики « » выкрикивали оскорбления в адрес женщин-болельщиц «Персеполиса» и забрасывали их камнями, ранив как минимум одну болельщицу.

Этот инцидент стал дополнительным аргументом для противников присутствия женщин на мужских футбольных матчах, которые утверждают, что атмосфера на стадионах не подходит для женщин, даже если они находятся в отдельном секторе.

Иранские СМИ и футбольные фанаты подозревают, что подобные инциденты являются спланированной властями кампанией, целью которой является введение запрета на присутствие женщин на стадионах. С подобными статьями выступили несколько реформистских газет, отражающих точку зрения сторонников оппозиции власти.