«Реал» и Васкес продлят контракт на год. Лукас играет за клуб с 2010-го
«Реал Мадрид» продлит контракт с Лукасом Васкесом.
Клуб хочет подписать новое соглашение с 32-летним защитником, а испанец хочет остаться в родной команде.
Полторы недели назад стороны активизировались в переговорах. Действующая сделка рассчитана до конца сезона.
На данный момент «Реал» и Васкес пришли к принципиальной договоренности о заключении контракта до 30 июня 2025 года. Сторонам осталось обсудить детали.
Васкес играет за команды «Реала» с 2010 года. Он выиграл с клубом 21 трофей. Подробная статистика выступлений Лукаса – здесь.
Если бы это было правдой - то он был бы капитаном и самым титулованным игроком команды.
В реальности он за 3ю команду играет с 2010го(Real Madrid C), а за первую с 2015го.
Hala Madrid 💜🤍