«Реал» и Васкес продлят контракт на год. Лукас играет за клуб с 2010-го

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лукас Васкес Футбол

«Реал Мадрид» продлит контракт с Лукасом Васкесом.

Клуб хочет подписать новое соглашение с 32-летним защитником, а испанец хочет остаться в родной команде.

Полторы недели назад стороны активизировались в переговорах. Действующая сделка рассчитана до конца сезона.

На данный момент «Реал» и Васкес пришли к принципиальной договоренности о заключении контракта до 30 июня 2025 года. Сторонам осталось обсудить детали.

Васкес играет за команды «Реала» с 2010 года. Он выиграл с клубом 21 трофей. Подробная статистика выступлений Лукаса – здесь.

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12 комментариев
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>>Васкес играет за первую команду «Реала» с 2010 года.
Если бы это было правдой - то он был бы капитаном и самым титулованным игроком команды.

В реальности он за 3ю команду играет с 2010го(Real Madrid C), а за первую с 2015го.
+24
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преданность своему клубу дорогого стоит
+15
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Ответ пьяный Егорка
преданность своему клубу дорогого стоит
на него смотришь и все ещё кажется ,что он молодой и перспективный. )А оказывается с 2010 года...)
+11
-1
+10
Для ротации очень хороший игрок, к тому же - с характером. Одинаково хорошо может выйти и с Леванте и с МС.
+6
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Такие парни, как Васкес и Начо всегда должны быть в обойме клуба, которые компенсируют свои какие-то технические недостатки огромным объемом работы на поле и самоотдачей.
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+5
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Зидан топ, что тренером был хорошим, что игроков был топовым, техничным, с шикарным видением поля.
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Настоящий Кантерано !!!
Hala Madrid 💜🤍
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Ответ пьяный Егорка
преданность своему клубу дорогого стоит
Вообще-то она бесценна...
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Ответ akaAzazello
>>Васкес играет за первую команду «Реала» с 2010 года. Если бы это было правдой - то он был бы капитаном и самым титулованным игроком команды. В реальности он за 3ю команду играет с 2010го(Real Madrid C), а за первую с 2015го.
А где ты прочитал, что он за первую команду играет с 2010 года?
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Ответ Madridista Магомедов
А где ты прочитал, что он за первую команду играет с 2010 года?
Специально вставил цитатой - потому как любители поврать в новостях потом их меняют.
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