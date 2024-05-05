«Реал» и Васкес продлят контракт на год. Лукас играет за клуб с 2010-го

«Реал Мадрид» продлит контракт с Лукасом Васкесом.

Клуб хочет подписать новое соглашение с 32-летним защитником, а испанец хочет остаться в родной команде.

Полторы недели назад стороны активизировались в переговорах. Действующая сделка рассчитана до конца сезона.

На данный момент «Реал» и Васкес пришли к принципиальной договоренности о заключении контракта до 30 июня 2025 года. Сторонам осталось обсудить детали.

играет за команды « » с 2010 года. Он выиграл с клубом 21 трофей. Подробная статистика выступлений Лукаса – здесь.