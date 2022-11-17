Ташуев об отставке из «Краснодара» в 2010-м: «У меня не было опыта работы с олигархами. В каких-то моментах перегибал планку управления командой и клубом»

рассказал об опыте работы в «Краснодаре» в 2009 и 2010 годах.

— Вы стояли у истоков «Краснодара» — выводили клуб в . Чем вам запомнилась работа с Галицким?

— Галицкий — веха для российского футбола. Человек выстроил шикарнейший клуб и академию. Хочу пожелать ему здоровья, чтобы он как можно дольше радовался своему детищу и гордился им.

Под моим руководством в сезоне-2009 полтора круга бился за победу в ФНЛ. Но в один момент Галицкий меня осадил: «Сергей Абуезидович, притормозите. Мы пока не готовы выходить в РПЛ — у нас нет структуры».

Он сказал — хочет, чтобы все было постепенно. Планировали решить вопрос выхода в Премьер-лигу через год-два. По итогам сезона мы заняли пятое место, но так сложилось, что некоторые команды, которые были выше нас, финансово не потянули выход в Премьер-лигу. Так в ней оказался «Краснодар».

— Это был ваш первый и последний сезон в «Краснодаре». Почему вас уволили сразу же после повышения в классе?

— Изначально мы заключали контракт на два года. На сборах в Турции Сергей Николаевич увидел, что я ставлю команде атакующий, смотрибельный футбол, и сказал: «Хотел бы, чтобы у вас был контракт на пять лет». Мне его переделали, я все подписал, но, к сожалению, через год мы расстались.

Если честно — не ожидал, так случилось. Сам не до конца понял, почему все так произошло.

— Но для себя же какую-то причину выделили?

— У меня не было опыта работы с олигархами. До «Краснодара» я работал только в бюджетных клубах. Психология управленцев в частном клубе и в государственном — абсолютно разная. В «Краснодаре» я в каких-то моментах перегибал планку управления командой и клубом. Возможно, это сыграло свою роль.

Я благодарен Галицкому за опыт: когда через некоторое время я поехал в «Металлург» к Олегу Мкртчяну, уже понимал, как работать с такими людьми, – сказал главный тренер «Ахмата».