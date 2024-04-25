«Барса» просит Хави внести изменения в состав тренерского штаба. Это касается его брата и ассистента Оскара, а также тренера по физподготовке
«Барселона» просит Хави внести изменения в состав тренерского штаб.
По данным El Barça juga a RAC1, это касается тренера по физподготовке, а также помощника Хави – его брата Оскара Эрнандеса.
Напомним, ранее Хави принял решение остаться в «Барселоне». Он продолжит работу с командой в следующем сезоне.
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Нужны специалисты рядом. Также хотелось бы изменений в медицинском штабе. Дайте лучик надежды фанатам.
Щас снова скажет "ухожу".