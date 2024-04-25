«Барса» просит Хави внести изменения в состав тренерского штаба. Это касается его брата и ассистента Оскара, а также тренера по физподготовке

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» просит Хави внести изменения в состав тренерского штаб.

По данным El Barça juga a RAC1, это касается тренера по физподготовке, а также помощника Хави – его брата Оскара Эрнандеса.

Напомним, ранее Хави принял решение остаться в «Барселоне». Он продолжит работу с командой в следующем сезоне.

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14 комментариев
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По ходу там уже не рады что он остался.))) "Всё хорошо, но надо поменять весь тренерский состав, массажиста и секретаршу. И чтобы ты руководил Барсой сидя в кабинете. Не надо тебе тренировать".)) Примерно так.))
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Оскар убрать, Грэмми оставить, ведь в следующем сезоне от Хави будет целый платиновый альбом о том, как болит душа за клуб
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Однозначно убирать и брата и всех его друзей.
Нужны специалисты рядом. Также хотелось бы изменений в медицинском штабе. Дайте лучик надежды фанатам.
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Ответ usman703
Давно писал о том, что нужно нормальный штаб собирать
Не послушались они тебя , да ?
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Хави остался без Оскара
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при брате Хави в качестве главного команда не проигрывает. Может, не того брата Эрнандеса решили оставить ? ))
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Запутался чего то. Сколько у Хави братьев, сколько из них работают в структуре Барсы и кого ему надо заменить.
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Давно писал о том, что нужно нормальный штаб собирать
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хаваи : я ухожу
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Выглядит так, будто он попросил остаться.
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Чапи развел кумовство))
Щас снова скажет "ухожу".
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хорошая идея 💡
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Ответ Этот Райола хочет денег
Запутался чего то. Сколько у Хави братьев, сколько из них работают в структуре Барсы и кого ему надо заменить.
Один брат, он же его помощник
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Ответ Этот Райола хочет денег
Запутался чего то. Сколько у Хави братьев, сколько из них работают в структуре Барсы и кого ему надо заменить.
Ты главное запомни, брат Хави в тренерском составе Барсы и сын Анчелотти там же это не кумовство как у некоторых.)) Это профессионализм и конкурентная борьба.))
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