«Барса» просит Хави внести изменения в состав тренерского штаба. Это касается его брата и ассистента Оскара, а также тренера по физподготовке

«Барселона» просит Хави внести изменения в состав тренерского штаб.

По данным El Barça juga a RAC1, это касается тренера по физподготовке, а также помощника Хави – его брата Оскара Эрнандеса.

Напомним, ранее Хави принял решение остаться в «Барселоне». Он продолжит работу с командой в следующем сезоне.

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