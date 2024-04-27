ПСЖ – Гавр где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Франции 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют ПСЖ и Гавр в 31 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ПСЖ – Гавр
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
Последние матчи ПСЖ
- Лорьян – ПСЖ : 1 – 4
- ПСЖ – Лион : 4 – 1
- Барселона – ПСЖ : 1 – 4
- ПСЖ – Барселона : 2 – 3
- ПСЖ – Клермон : 1 – 1
Последние матчи Гавр
- Гавр – Метц : 0 – 1
- Гавр – Нант : 0 – 1
- Ланс – Гавр : 1 – 1
- Гавр – Монпелье : 0 – 2
- Клермон – Гавр : 2 – 1
💰 Угадывайте счет матчей и получайте бонусы ➡➡➡