Интер — Торино: прогноз на матч 28.04.2024, Серия А

В предстоящее воскресенье «Интер» проведет первый матч в качестве нового чемпиона Италии. Команда выиграла титул в 20-й раз, произошло это в поединке с непримиримыми соперниками в миланском дерби, для Симоне Индзаги скудетто стал первым в карьере, завоеванным в качестве тренера. Все празднества команда отложила на конец сезона, оставшиеся пять матчей в рамках чемпионата Италии будут по сути для нерадзурри носить статус товарищеских. Больше «Интер» не участвует ни в одном из турниров, но мотивацию большая команда все равно найдет, где черпать. Например, можно установить для себя рекорд по количеству набранных очков. Наверняка Индзаги прибегнет к ротации и даст возможность провести на поле больше времени запасным игрокам. Тут нужно будет смотреть и угадывать контуры команды в будущем сезоне.

Наконец, Лаутаро Мартинес хоть и лидирует в списке бомбардиров чемпионата Италии, но останавливаться на достигнутом явно не намерен. Да и просто за игрой «Интера» интересно наблюдать. Индзаги удалось выстроить чуть ли не идеальные взаимодействия футболистов на поле. У «Торино» своя мотивация. Не проиграть чемпиону уже будет большим достижением, но, главное, за пять туров до конца чемпионата еще сохраняются шансы на седьмое место. Благодаря успехам итальянских команд в еврокубках они уже точно получат пять мест в Лиге чемпионов. Значит, 6 и 7 место тоже станет еврокубковым. «Фиорентина», «Рома» и «Аталанта», еще претендуют на победу в Лиге Европы и Лиге конференций, а «Торино» сейчас на десятой позиции в чемпионате Италии. Матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца, начало в 13:30 по московскому времени.

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 2,5

Интер

Многие после победы «Интера» делают акцент на том, что больше этот сезон запомнится не скудетто, а жирной кляксой в виде поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Атлетико». В этом есть рациональное зерно, но просто эти люди не знают, ни команду, ни ее болельщиков. Вторая звезда была долгое время для них мечтой. Лига чемпионов, Кубок Италии могли бы стать приятным дополнением, но цель была одна и теперь она выполнена. Конечно, хотелось бы еще видеть этот «Интер» в важных матчах, тем более играть еще целый месяц. Но важные матчи у команды будут впереди, в следующем сезоне и немало.

В последние годы нерадзурри приучили к титулам, но это были Суперкубок и Кубок Италии, плюс финал Лиги чемпионов, где случилось достойное поражение. Лишь теперь можно вздохнуть спокойно и надеяться на большее. Тем более команду возглавляет тренер, который как-то незаметно стал лучшим в Италии и одним из лучших в Европе. От том как взаимодействуют футболисты на поле писалось уже много, причем по ходу матча игроки меняют позиции кардинальным образом.

Проблема клуба одна — большие долги команды, но она со временем разрешима. На следующий сезон уже есть договоренности с некоторыми футболистами. Об уровне Килиана Мбаппе можно только мечтать, но настолько ли он нужен. При Индзаги игроки показывают свои лучшие качества и обзаводятся новыми функциями. Начиная с матча против «Торино» можно будет посмотреть, насколько игроки запаса смогут справиться с задачами, которые выполняет основа. Праздновать команда будет лишь после заключительного тура. Результаты последних пяти поединков «Интера» перед вами.

Серия А. 22.04.2024, «Милан» — «Интер» — 1 : 2

— 1 : Серия А. 14.04.2024, «Интер» — «Кальяри» — 2 : 2

Серия А. 08.04.2024, «Удинезе» — «Интер» — 1 : 2

— 1 : Серия А. 01.04.2024, «Интер» — «Эмполи» — 2 : 0

— «Эмполи» — : 0 Серия А. 17.03.2024, «Интер» — «Наполи» — 1 : 1

Факты и цифры

«Интер» в 20-й раз завоевал титул чемпиона Италии, больше только на счету «Ювентуса» — 36, третьим идет «Милан» — 19

В прошлом сезоне команда Симоне Индзаги набрала 71 очко и заняла 3 место, при этом в 12 матчах «Интер» потерпел поражение

Лучший бомбардир команды и всего чемпионата Лаутаро Мартинес, не его счету 23 забитых мяча

Среди ассистентов лидирует французский нападающий Маркус Тюрам, на его счету 7 результативных передач

Торино

«Торино», конечно, далеко до всех этих достижений. Лучшие времена команды остались в прошлом столетии, а чемпионский титул она выигрывала в последний раз еще в 1970-е годы. С тех пор были и еврокубки, и банкротство. Команда возродилась и начала свой путь с Серии В. В 2012 году состоялось возвращение в число сильнейших клубов Италии, где «Торино» теперь выступает неизменно. У «гранатовых» репутация твердого середняка, который может заставить поволноваться лидеров. Например, в позапрошлом туре «Торино» смог отобрать очки у «Ювентуса» в туринском дерби, но следом на своем поле не смог переиграть аутсайдера «Фрозиноне».

С 2021 года командой руководит хорватский специалист Иван Юрич, который работает по лекалам своего учителя Джан Пьеро Гасперини, а значит, его игроки должны активно применять прессинг и контратаковать. Иногда это получается, но все же качество исполнителей не позволяет туринцам замахнуться на что-то большее чем то самое десятое место, на котором они финишировали два предыдущих сезона подряд. Сейчас под вопросом и оно.

Прогноз на матч Бетис – Севилья

«Интер» может выставить второй состав и позволить отобрать очки, но в оставшихся турах «Торино» играть с «Болоньей», «Миланом» и «Аталантой». Бергамаски ведут отчаянную борьбу за пятое место. Со всеми остальными соперниками точно придется непросто. Но и зона вылета уже далеко, в этом плане «гранатовым» ничего не угрожает. Под вопросом в будущем сезоне позиция Юрича, он уже ранее высказывал пожелания о приобретении сильных футболистов, которые не были удовлетворены руководством. Но это дело будущего, а пока перед вами результаты пяти последних матчей «Торино».

Серия А. 21.04.2024, «Торино» — «Фрозиноне» — 0 : 0

Серия А. 13.04.2024, «Торино» — «Ювентус» — 0 : 0

Серия А. 06.04.2024, «Эмполи» — «Торино» — 3 : 1

— «Торино» — : 1 Серия А. 30.03.2024, «Торино» — «Монца» — 1 : 0

— «Монца» — : 0 Серия А. 16.03.2024, «Удинезе» — «Торино» — 0 : 2

Факты и цифры

«Торино» 7 раз становился чемпионом Италии, последний такой триумф состоялся в сезоне 1975-1976 года

Команда два года подряд в чемпионате занимала 10 место, в 2022 году набрав 50 очков и в прошлом сезоне 53 очка, сейчас у «Торино» 46 очков

Лучший бомбардир команды колумбийский нападающий Дуван Сапата, на его счету 11 забитых мячей

Среди ассистентов лидирует защитник Рауль Белланова, который прошлый сезон провел в «Интере», на его счету 6 результативных передач

История личных встреч Интер и Торино

Матчи команд сыгранных друг с другом уже перевалили за вторую сотню, предстоящий поединок станет 203. Первая игра состоялась в 1909 году и стала одной из самых результативных. В Турине «Интер» выиграл со счетом 4 : 3. Правда, уже в следующей игре миланцы на своем поле обыграли соперника со счетом 7 : 2, эта победа до сих пор остается самой крупной для нерадзурри. По общему числу побед в Серии А они далеко впереди, а вот в Кубке Италии чаще удача сопутствовала «Торино».

Победы «Интера» — 85

Победы «Торино» — 58

Ничьи — 59

Самая крупная победа «Интера» — 7 : 2, 5 : 0

Самая крупная победа «Торино» — 6 : 0

«Торино» не может выиграть у «Интера» на протяжении девяти матчей подряд. Последний раз туринцы побеждали на своем поле в 2019 году. В Милане в последний раз «гранатовые» брали три очка в 2016 году, правда, с тех пор составы команд полностью изменились. Последняя нулевая ничья была зафиксирована в 2014 году. Результаты пяти последних встреч команд друг с другом перед вами.

Серия А. 21.10.2023, «Торино» — «Интер» — 0 : 3

— 0 : Серия А. 03.06.2023, «Торино» — «Интер» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 10.09.2022, «Интер» — «Торино» — 1 : 0

— «Торино» — : 0 Серия А. 13.03.2022, «Торино» — «Интер» — 1 : 1

Серия А. 22.12.2021, «Интер» — «Торино» — 1 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Интер — Торино

Чаще всего «Торино» строго играет в обороне и пытается контратаковать. По крайней мере нападающим «Интера» бывает сложно взломать защитные линии соперника. Но в этом сезоне в матче первого круга это удалось сделать трижды. У гостей было большое преимущество, но реализовать его они смогли лишь во втором тайме, когда с разницей в восемь минут отличились Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес, а в компенсированное время Хакан Чалханоглу реализовал пенальти. Сейчас букмекеры не сомневаются в победе хозяев. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Интера» — 1,52

Ничья — 4,12

Победа «Торино» — 7,01

Многое будет зависеть от того, какой состав выйдет у «Интера» на поле. Но в любом случае гостям придется постоянно сдерживать атаки. Нерадзурри никогда не гонятся за владением, но в этом сезоне хорошо взламывают оборону. Порой у защитников соперника голова идет кругом. К матчу команда отнесется серьезно и выиграет с солидным запасом.

Где смотреть матч Интер – Торино

🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰