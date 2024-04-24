Интер – Торино где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, сыграют Интер и Торино в 34 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
- Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Интер – Торино
- Начало матча запланировано на 13:30 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Интер
- Милан – Интер : 1 – 2
- Интер – Кальяри : 2 – 2
- Удинезе – Интер : 1 – 2
- Интер – Эмполи : 2 – 0
- Интер – Наполи : 1 – 1
Последние матчи Торино
- Торино – Фрозиноне : 0 – 0
- Торино – Ювентус : 0 – 0
- Эмполи – Торино : 3 – 2
- Торино – Монца : 1 – 0
- Удинезе – Торино : 0 – 2
Прогноз на матч Интер – Торино
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