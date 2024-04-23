Индзаги о титуле с «Интером»: «Мы сделали нечто невероятное. В тяжелые моменты мы позволяли болтунам говорить, но сегодня они будут говорить поменьше»

Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы в чемпионате Италии.

«Ощущения прекрасные, мы сделали нечто невероятное, и героев много: игроки, клуб, президент, который сейчас не здесь, но всегда был рядом.

Каждый день мы усердно работаем с целью стать сильнее. Думаю, уже с первого сезона, с первого матча в Лиге чемпионов, когда мы встретились с «Реалом», который потом выиграл в финале у «Ливерпуля», был виден хороший задел, и в итоге мы завоевали шесть трофеев.

Мое путешествие получилось прекрасным. Я всегда буду благодарен «Лацио», который дал мне возможность начать работу тренером. У нас все шло хорошо, и я помню чемпионат, прерванный из-за коронавируса, в котором мы бились до конца. « » хотел продолжать сотрудничество, но что-то подсказывало мне, что нужны перемены.

Многие не советовали мне идти в «Интер», но что-то мне подсказывало, что идти нужно именно сюда. Я знал многих людей в руководстве, и мы знали, что можем продолжить цикл. В тяжелые моменты мы позволяли болтунам говорить, но сегодня они будут говорить поменьше», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.