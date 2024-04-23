Индзаги о титуле с «Интером»: «Мы сделали нечто невероятное. В тяжелые моменты мы позволяли болтунам говорить, но сегодня они будут говорить поменьше»

Теги Интер Лацио Симоне Индзаги серия А Италия Футбол

Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы в чемпионате Италии.

«Ощущения прекрасные, мы сделали нечто невероятное, и героев много: игроки, клуб, президент, который сейчас не здесь, но всегда был рядом.

Каждый день мы усердно работаем с целью стать сильнее. Думаю, уже с первого сезона, с первого матча в Лиге чемпионов, когда мы встретились с «Реалом», который потом выиграл в финале у «Ливерпуля», был виден хороший задел, и в итоге мы завоевали шесть трофеев.

Мое путешествие получилось прекрасным. Я всегда буду благодарен «Лацио», который дал мне возможность начать работу тренером. У нас все шло хорошо, и я помню чемпионат, прерванный из-за коронавируса, в котором мы бились до конца. «Лацио» хотел продолжать сотрудничество, но что-то подсказывало мне, что нужны перемены.

Многие не советовали мне идти в «Интер», но что-то мне подсказывало, что идти нужно именно сюда. Я знал многих людей в руководстве, и мы знали, что можем продолжить цикл. В тяжелые моменты мы позволяли болтунам говорить, но сегодня они будут говорить поменьше», – сказал главный тренер «Интера» в эфире DAZN.

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11 комментариев
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Симоне красавчик, будучи игроком был в тени брата, а теперь вышел из неё
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Насчёт болтунов правильно сказал, да и так по делу. С Победой Симоне!!!!!
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Симоне топ. Обида с беспонтовым Атлетико.
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Шикарная тренерская работа проделана в Интере. Футбол - не попса Гвардиолы и его последователей, в коллективе спокойствие, результат достигается при финансовых ограничениях. Последние три сезона в Италии симпатизирую Интеру именно из-за Индзаги. Шикарный футбол в 3-5-2 с крутыми латералями и их подключениями. Жаль, что в АПЛ мы его вряд ли увидим.
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Спасибо за вторую звезду, великолепный сезон.
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Респект 👍🏼 👏👏👏
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Ответ Cap Rooney
Спортс, зачем обманывать людей? Пишите, что Мхитарян - первый армянин, выигрывавший серию А. Но как же Зидан?
Зидан Алжирец
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Ответ Cap Rooney
Спортс, зачем обманывать людей? Пишите, что Мхитарян - первый армянин, выигрывавший серию А. Но как же Зидан?
Зидан Алжирец
Тогда уж Джоркаефф,но он не брал вроде скудетто
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Ответ Мысли Стетхема
Зидан Алжирец
Это отсылка к анекдоту про чемпионов мира и почетных граждан Армении Джоркаеффа, Богоссяна и… Зидана )))))))
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Ответ SergioRamos92
Зидан Алжирец Тогда уж Джоркаефф,но он не брал вроде скудетто
Армяне национальность считают по отцу, а отец у него наполовину калмык и наполовину поляк.
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