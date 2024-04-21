Алавес — Атлетико Мадрид: прогноз на матч 21.04.2024, Ла Лига

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Столичная команда поедет в гости к баскам в очень плохом настроении. Только-только состоялся ее вылет из Лиги чемпионов. Причем после того как в 1/8 финала удалось пройти миланский «Интер», следующий соперник — дортмундская «Боруссия» не выглядел таким грозным. В первом матче в дебюте столичная команда на голову превосходила своего соперника, смогла сделать задел в два мяча. Один пропущенный портил картину, но в целом «Атлетико» выглядел сильнее. Сложно сказать, что стало причиной ошибок в обороне в ответном матче с немецкой командой. Там и вовсе события развивались как на качелях. Сначала «Боруссия» повела в два мяча, потом испанцы сравняли счет, но умудрились следом пропустить еще дважды и, прощай Лига чемпионов. Теперь нужно возвращаться в Примеру и где-то черпать эмоции на поединок с «Алавесом».

Тут тоже задача еще не решена. «Матрасники» привыкли из года в год выступать в главном европейском турнире, но теперь за него нужно побороться. «Атлетико» идет на четвертом месте и отрыв от пятого «Атлетика» из Бильбао составляет четыре очка. Вроде, неплохой запас, но одно поражение и его не будет. «Алавесу» до всех этих великих сражений нет никакого дела. Команде из города Витория-Гастейс нужно решать свою более приземленную задачу — сохранить прописку в Примере на будущий сезон. Отрыв от 18 места составляет семь очков, что за семь туров до конца чемпионата позволяет себя чувствовать вполне спокойно. Но впереди помимо «Атлетико» играть с мадридским «Реалом», «Жироной» и несколькими прямыми конкурентами в борьбе за место под Солнцем. Матч состоится на стадионе Мендисорроса, начало в 19:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 2,5

Алавес

 

«Алавес» в 2021 году отпраздновал 100-летний юбилей, при этом на протяжении всей истории команды больших успехов у нее не было. В то время как «Атлетико» ежегодно выступает в Лиге чемпионов, у баскского клуба был свой звездный час в сезоне 2000-2001 года, когда он выступал в Кубке УЕФА и смог выйти в финал. Там его соперником был именитый «Ливерпуль». Матч получился сверхрезультативным, основное время завершилось вничью со счетом 4 : 4, а в дополнительное сработала действовавшее тогда правило «золотого гола». Делфи Гели срезал мяч в собственные ворота, принеся победу англичанам.

 

Тот самый Гели, который сегодня является президентом «Жироны». На этом все успехи «славных» исчерпываются. Всю свою историю команда курсирует между различными испанскими дивизионами. В последнее время по большей части выступая в Примере. Провальным оказался сезон 2020-2021 года, когда «Алавес» занял последнее место. К чести команды и ее нового главного тренера Луиса Гарсии на возвращение понадобился всего один год. Баски заняли в Сегунде только четвертое место, но выиграли оба стыковых противостояния против «Эйбара» и «Леванте».

Падать обратно нет никакого желания, но в трех последних турах у команды три поражения и всего один забитый мяч. На отрезке с начала февраля баски выиграли всего один раз на своем поле у «Райо Вальекано» с минимальным счетом 1 : 0. Команда может похвастаться крепкой обороной, но в атаке за 31 тур забито всего 26 мячей. Лишь четыре команды в чемпионате забивали меньше. Успех в матче с «Атлетико» может не просто принести очки, но будет важен с психологической точки зрения. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Алавеса».

  • Примера. 14.04.2024, «Гранада» — «Алавес» — 2 : 0
  • Примера. 31.03.2024, «Алавес» — «Реал Сосьедад» — 0 : 1
  • Примера. 16.03.2024, «Атлетик» — «Алавес» — 2 : 0
  • Примера. 10.03.2024, «Алавес» — «Райо Вальекано» — 1 : 0
  • Примера. 04.03.2024, «Осасуна» — «Алавес» — 1 : 0

Факты и цифры

  • Высшим достижением «Алавеса» в чемпионате Испании является 6 место в сезоне 1999-2000 года, в Кубке Короля команда играла в финале сезона 2016-2017 года
  • Есть в истории команды и финал Кубка УЕФА в сезоне 2000-2001 года
  • Лучшим бомбардиром команды в Примере является 19-летний нападающий Саму Омарадион, на его счету 8 забитых мячей из 26 общекомандных
  • Среди ассистентов лидируют полузащитники Луис Риоха и Хон Гуриди, на счету обоих по 4 результативные передачи

Атлетико Мадрид

 

«Атлетико» вновь в этом сезоне остался ни с чем. У команды есть яркие победы, отличная игра в некоторых матчах и на отдельных отрезках сезона, но ни одного трофея. В Суперкубке Испании в полуфинале поражение от соседей из «Реала», в Кубке Короля на той же стадии по сумме двух встреч «матрасники» уступили будущему победителю «Атлетику», в Лиге чемпионов при вполне благоприятной сетке до полуфинала добраться не довелось.

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Тут еще в чемпионате страны «Реал» и «Барселона» убежали далеко вперед, и теперь можно сразиться только за третье место. Оказаться за пределами первой четверки для «Атлетико» при любых раскладах было бы слишком. В оставшихся семи турах самыми серьезными соперниками представляются все тот же «Атлетик», его мадридцы будут принимать на своем поле после матча с «Алавесом», и «Реал Сосьедад», с которым встречаться в последнем туре, когда относительно распределения мест все должно быть уже решено.

Итоги сезона подводить рано, но слишком нестабильным оказалось выступление «Атлетико». Удачные отрезки в чемпионате чередовались с провальными, так же получалось и в некоторых матчах. Причем главный тренер тот же, исполнители на месте. Были на протяжении сезона травмированные игроки, но по сравнению с «Реалом» и «Барселоной» Диего Симеоне грех жаловаться. Понятно, что и финансовые возможности у основных конкурентов больше, но раньше это не было помехой, чтобы выигрывать чемпионат Испании. Последние три сезона у «Атлетико» пока все мимо. Перед вами результаты пяти последних матчей команды.

  • Лига чемпионов. 16.04.2024, «Боруссия Дортмунд» — «Атлетико» — 4 : 2
  • Примера. 13.04.2024, «Атлетико» — «Жирона» — 3 : 1
  • Лига чемпионов. 10.04.2024, «Атлетико» — «Боруссия Дортмунд» — 2 : 1
  • Примера. 01.04.2024, «Вильярреал» — «Атлетико» — 1 : 2
  • Примера. 17.03.2024, «Атлетико» — «Барселона» — 0 : 3

Факты и цифры

  • «Атлетико» 11 раз становился чемпионом Испании, последняя победа состоялась в сезоне 2020-2021 года
  • В текущем чемпионате команда занимает 4 место, набрав 61 очко, в прошлом сезоне она финишировала третьей с 77 очками
  • Лучшим бомбардиром команды в чемпионате является нападающий Альваро Мората, на его счету 14 забитых мячей
  • Среди ассистентов лидирует французский полузащитник Антуан Гризманн, на его счету 6 результативных передач

История личных встреч Алавеса и Атлетико Мадрид

 

Первая встреча команд состоялась в 1928 году в рамках Кубка Испании. Тогда «Алавес» выиграл в гостях со счетом 3 : 1. Вплоть до 1932 года команды пересекались исключительно в этом турнире. Затем два матча провели в рамках Сегунды и уже в послевоенное время большинство поединков были сыграны в Примере. Предстоящая встреча будет 35 по счету, по победам почти двукратное преимущество у мадридцев.

  • Победы «Алавеса» — 10
  • Победы «Атлетико» — 19
  • Ничьи — 5
  • Самая крупная победа «Алавеса» — 7 : 1
  • Самая крупная победа «Атлетико» — 8 : 1

В первую очередь бросается в глаза бескомпромиссность, которая присутствует в этом противостоянии. В последних десяти матчах лишь одна ничья. В то же время на этом отрезке у «Алавеса» лишь одна победа над своим соперником. Но что примечательно, одержана она была в следующем сезоне после того, как когда команда Симеоне стала последний раз чемпионом Испании. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

  • Примера. 29.10.2023, «Атлетико» — «Алавес» — 2 : 1
  • Примера. 02.04.2022, «Атлетико» — «Алавес» — 4 : 1
  • Примера. 25.09.2021, «Алавес» — «Атлетико» — 1 : 0
  • Примера. 21.03.2021, «Атлетико» — «Алавес» — 1 : 0
  • Примера. 03.01.2021, «Алавес» — «Атлетико» — 1 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Алавес — Атлетико Мадрид

 

В последних матчах против «Алавеса» столичная команда редко испытывает проблемы. В поединке первого круга «Атлетико» усилиями Родриго Рикельме и Альваро Мораты после первого тайма повел в счете. Гости сократили разрыв лишь в компенсированное время матча, забив гол престижа. Отличился Андер Гевара, и это был единственный удар басков в створ ворот. Сейчас хозяева имели возможность всю неделю готовится к матчу. Эмоциональное и физическое состояние «Атлетико» вызывает некоторые вопросы. Обычно после таких поражений как во вторник приходит опустошение. Букмекеры отдают преимущество гостям с хорошим коэффициентом на их победу. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

  • Победа «Алавеса» — 4,06
  • Ничья — 3,32
  • Победа «Атлетико» — 2,02

У Диего Симеоне опытная команда. Конечно, футболисты какое-то время будут горевать, но печаль их пройдет через пару дней, а победа над «Алавесом» и вовсе позволит забыть матч с «Боруссией». Хозяевам придется очень сложно. Скорее всего, команду Гарсии ждет четвертое поражение подряд и продолжение борьбы за выживание.

Где смотреть матч Алавес – Атлетико

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Алавес – Атлетико
Дата проведения
21 апреля, 19.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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