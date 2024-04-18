Алавес – Атлетико где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 21 апреля
В воскресенье, 21 апреля, сыграют Алавес и Атлетико в 32 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
- Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Алавес – Атлетико
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Прогноз на матч Алавес – Атлетико
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