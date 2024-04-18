Гончаренко об 1:3 от «Ростова»: «Уралу» не хватало давления, мало моментов создали» 

Виктор Гончаренко оценил поражение «Урала» от «Ростова» (1:3).

Команды встречались в рамках первого раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Нам не хватило движения на половине поля соперника, чтобы выше обороняться, лучше прессинговать. Мы начали низко обороняться, чего нам не совсем хотелось. Не хватало давления, не могли атаковать на половине « », соответственно, мало моментов создали.

— Замены тоже не смогли принести дивидендов?

— Те ребята, которые и со старта играли, и выходили на замену, после длительной паузы, к сожалению, еще не набрали форму, – сказал главный тренер « ».