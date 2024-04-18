Гончаренко об 1:3 от «Ростова»: «Уралу» не хватало давления, мало моментов создали»
Виктор Гончаренко оценил поражение «Урала» от «Ростова» (1:3).
Команды встречались в рамках первого раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.
— Нам не хватило движения на половине поля соперника, чтобы выше обороняться, лучше прессинговать. Мы начали низко обороняться, чего нам не совсем хотелось. Не хватало давления, не могли атаковать на половине «Ростова», соответственно, мало моментов создали.
— Замены тоже не смогли принести дивидендов?
— Те ребята, которые и со старта играли, и выходили на замену, после длительной паузы, к сожалению, еще не набрали форму, – сказал главный тренер «Урала».