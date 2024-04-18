Гончаренко об 1:3 от «Ростова»: «Уралу» не хватало давления, мало моментов создали» 

Теги Ростов ФОНБЕТ Кубок России Урал Виктор Гончаренко Футбол

Виктор Гончаренко оценил поражение «Урала» от «Ростова» (1:3).

Команды встречались в рамках первого раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Нам не хватило движения на половине поля соперника, чтобы выше обороняться, лучше прессинговать. Мы начали низко обороняться, чего нам не совсем хотелось. Не хватало давления, не могли атаковать на половине «Ростова», соответственно, мало моментов создали.

— Замены тоже не смогли принести дивидендов?

— Те ребята, которые и со старта играли, и выходили на замену, после длительной паузы, к сожалению, еще не набрали форму, – сказал главный тренер «Урала».

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11 комментариев
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Увидев наш состав, был уверен, что значительную часть матча будем обороняться. Но, забив быстрый гол, Урал сел в защиту, уповая на контратаки,чем значительно облегчил нам жизнь. Так что Урал сам виноват. Хотя, справедливости ради, нельзя не вспомнить два попадания мяча в штанги: в те моменты Фортуна на стороне Ростова была.
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+8
Ответ Сергей Волуйский
С победой Алексеич!! Перестали бить по ногам Комличенко в штрафной и Фортуна стала нам улыбаться
Привет, Викторович! С победой! Классика жанра: везёт тому, кто везёт.
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Не движения не хватило,а денег,чтобы купить нормальных игроков.
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Ответ Дядя Боря
Не движения не хватило,а денег,чтобы купить нормальных игроков.
Получается, Ростову денег хватает?
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Ответ Дядя Боря
И Ростову бы не помешало разжиться
Не мешало бы, конечно, но есть проблема: на дороге деньги не валяются.
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Уже близок к завершению чемпионат а с ним и кубок......К сожалению ребята(я надеюсь что ребята профессионалы) не набрали форму. Кто нибудь понял смысл его комментария?
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Увидев наш состав, был уверен, что значительную часть матча будем обороняться. Но, забив быстрый гол, Урал сел в защиту, уповая на контратаки,чем значительно облегчил нам жизнь. Так что Урал сам виноват. Хотя, справедливости ради, нельзя не вспомнить два попадания мяча в штанги: в те моменты Фортуна на стороне Ростова была.
С победой Алексеич!! Перестали бить по ногам Комличенко в штрафной и Фортуна стала нам улыбаться
+1
-1
0
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Получается, Ростову денег хватает?
И Ростову бы не помешало разжиться
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Не мешало бы, конечно, но есть проблема: на дороге деньги не валяются.
Не на дороге их искать.
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Ответ Дядя Боря
Не на дороге их искать.
Веришь, что руководство ФК Ростов "сидит на попе ровно" в ожидании манны небесной?
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