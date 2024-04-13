Аллегри про 0:0 с «Торино»: «Юве» хорошо сыграл, но не воспользовался 3-4 моментами в первом тайме. Мы провели еще один сухой матч и продолжаем нашу положительную серию»
Главный тренер «Ювентус» высказался подвел итоги туринского дерби.
«Бьянконери» сыграли вничью с «Торино» в 32-м туре Серии А (0:0).
«Это была хорошая игра, у нас были шансы забить, и я думаю, что лучший момент был у нас во втором тайме, когда Кенан Йылдыз нанес удар по воротам, но Влахович оказался один на дальней штанге, и если бы он [Кенан] отдал пас, то перед Душаном были бы пустые ворота.
Команда в целом хорошо сыграла против хорошего «Торино». Если у вас есть три или четыре момента в первом тайме, и вы ими не пользуетесь, особенно против «Торино», который занимает четвертое место в Серии А по надежности обороны, то становится трудно создать 10 или 12 моментов за игру.
Мы провели еще один сухой матч и продолжаем нашу положительную серию», – сказал Аллегри.
3 года аллегрибола террористбола в Турине в одной фразе, просто джихадист настоящий, а еще смешнее Элканн, который говорит про "нулевой год" те с этого момента отсчет пойдет, а последние три года что было тогда? Минусовые? Шизофрения туринская
Ну вот, что за человек?
3 года аллегрибола террористбола в Турине в одной фразе"
🔥🔥🔥 ✊🏻