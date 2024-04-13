Аллегри про 0:0 с «Торино»: «Юве» хорошо сыграл, но не воспользовался 3-4 моментами в первом тайме. Мы провели еще один сухой матч и продолжаем нашу положительную серию»

Теги Торино Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Душан Влахович Кенан Йылдыз Футбол

Главный тренер «Ювентус» высказался подвел итоги туринского дерби.

«Бьянконери» сыграли вничью с «Торино» в 32-м туре Серии А (0:0).

«Это была хорошая игра, у нас были шансы забить, и я думаю, что лучший момент был у нас во втором тайме, когда Кенан Йылдыз нанес удар по воротам, но Влахович оказался один на дальней штанге, и если бы он [Кенан] отдал пас, то перед Душаном были бы пустые ворота. 

Команда в целом хорошо сыграла против хорошего «Торино». Если у вас есть три или четыре момента в первом тайме, и вы ими не пользуетесь, особенно против «Торино», который занимает четвертое место в Серии А по надежности обороны, то становится трудно создать 10 или 12 моментов за игру.

Мы провели еще один сухой матч и продолжаем нашу положительную серию», – сказал Аллегри

17 комментариев
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Он как будто специально это говорит , просто какой то сон сумасшедшего
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+8
ну этот сезон в трубу, смотрю люди даже не коментят эту грусть тоску.
+6
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+6
Ребят, фаны Юве, он троллит вас)))
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+6
Ответ Juve-61
ну этот сезон в трубу, смотрю люди даже не коментят эту грусть тоску.
к сожалению от наших коментов ничего не зависит, каждый матч одно и тоже, фаны уже устали от этой безнадёги, одна надежда на лето, что-то наконец-то гуру с почестями проводят...
+4
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+4
как же он в открытую рофлит с руководства. "положительная серия" это две победы за 11 матчей в чемпионате? ))
+2
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+2
Невозможно смотреть на эту сварку.
+2
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+2
Я подметил две серии , одна из которых он несет какую то хрень , уже не первый раз. А вторая , юве деградирует , причем очень жестко. Лично я , болельщик юве , не смотрю уже два месяца и не планирую , пока его не уберут
+1
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Что он курит?
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Ответ Juve-61
ну этот сезон в трубу, смотрю люди даже не коментят эту грусть тоску.
Да тут копи-пастить можно один коммент весь сезон. Чего зря напрягаться.
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Черт
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Сказать, что это плохо - ничего не сказать
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Альберт Эйнштейн: «Самая большая глупость – делать то же самое и надеяться на другой результат».
3 года аллегрибола террористбола в Турине в одной фразе, просто джихадист настоящий, а еще смешнее Элканн, который говорит про "нулевой год" те с этого момента отсчет пойдет, а последние три года что было тогда? Минусовые? Шизофрения туринская
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Продаю таблетки 💊 антиАллегри даром. 😂😂
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Болония 0:0 Монца это хорошая новость на сегодня
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Просто взял и упрекнул молодого пацана за проявленную инициативу, после которой только сейв вратаря предотвратил гол. Хотя другие игроки не реализовали гораздо более убойные моменты.

Ну вот, что за человек?
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Он как будто специально это говорит , просто какой то сон сумасшедшего
Тссс, у него серия какая-то там продолжилась))
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Ответ Dzhansug Bukiya
Альберт Эйнштейн: «Самая большая глупость – делать то же самое и надеяться на другой результат». 3 года аллегрибола террористбола в Турине в одной фразе, просто джихадист настоящий, а еще смешнее Элканн, который говорит про "нулевой год" те с этого момента отсчет пойдет, а последние три года что было тогда? Минусовые? Шизофрения туринская
"Альберт Эйнштейн: «Самая большая глупость – делать то же самое и надеяться на другой результат».
3 года аллегрибола террористбола в Турине в одной фразе"

🔥🔥🔥 ✊🏻
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