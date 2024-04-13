Аллегри про 0:0 с «Торино»: «Юве» хорошо сыграл, но не воспользовался 3-4 моментами в первом тайме. Мы провели еще один сухой матч и продолжаем нашу положительную серию»

Главный тренер «Ювентус» высказался подвел итоги туринского дерби.

«Бьянконери» сыграли вничью с «Торино» в 32-м туре Серии А (0:0).

«Это была хорошая игра, у нас были шансы забить, и я думаю, что лучший момент был у нас во втором тайме, когда нанес удар по воротам, но оказался один на дальней штанге, и если бы он [Кенан] отдал пас, то перед Душаном были бы пустые ворота.

Команда в целом хорошо сыграла против хорошего « ». Если у вас есть три или четыре момента в первом тайме, и вы ими не пользуетесь, особенно против «Торино», который занимает четвертое место в Серии А по надежности обороны, то становится трудно создать 10 или 12 моментов за игру.

Мы провели еще один сухой матч и продолжаем нашу положительную серию», – сказал .