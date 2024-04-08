Жирков о том, кто победит в Кубке Гагарина: «Трактор» хорошо играет. Уровень нашего хоккея растет – те, кто 3-4 года назад был внизу таблицы, борются за высокие места»
Юрий Жирков поделился ожиданиями от Кубка Гагарина.
«Трактор» в полуфинальной серии Кубка Гагарина уступает «Локомотиву» со счетом 0-3. Четвертый матч состоится 8 апреля в Челябинске.
В другом полуфинале «Металлург» ведет у «Автомобилиста» – 2-1.
– Кто станет обладателем Кубка Гагарина?
– Думаю, «Трактор». Команда хорошо играет. Этот год особенный в плане команд, которые борются за титул. Тот же «Автомобилист» раньше так далеко не проходил.
Хорошо, что сейчас те команды, которые 3-4 года назад были в нижней части таблицы, борются за высокие места. Значит, уровень нашего хоккея растет, – сказал экс-игрок клубов РПЛ и сборной России Юрий Жирков.
но про трактор забавно слышать при 0-3, не следит) или что-то знает..