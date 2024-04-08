Жирков о том, кто победит в Кубке Гагарина: «Трактор» хорошо играет. Уровень нашего хоккея растет – те, кто 3-4 года назад был внизу таблицы, борются за высокие места»

Теги ЦСКА Зенит Юрий Жирков Трактор Автомобилист Сборная России по футболу КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Winline Медиалига БАМOVETS Хоккей

Юрий Жирков поделился ожиданиями от Кубка Гагарина.

«Трактор» в полуфинальной серии Кубка Гагарина уступает «Локомотиву» со счетом 0-3. Четвертый матч состоится 8 апреля в Челябинске.

В другом полуфинале «Металлург» ведет у «Автомобилиста» – 2-1.

– Кто станет обладателем Кубка Гагарина?

– Думаю, «Трактор». Команда хорошо играет. Этот год особенный в плане команд, которые борются за титул. Тот же «Автомобилист» раньше так далеко не проходил.

Хорошо, что сейчас те команды, которые 3-4 года назад были в нижней части таблицы, борются за высокие места. Значит, уровень нашего хоккея растет, – сказал экс-игрок клубов РПЛ и сборной России Юрий Жирков.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сразу виден интеллект Юрика
+8
-1
+7
Ответ Marcus-light
С каких пор это символ развития?
имел в виду, что становится больше конкурентных команд, которые могут бодаться за высокие места
но про трактор забавно слышать при 0-3, не следит) или что-то знает..
+3
0
+3
юра, надеюсь, это на бразильском сказал?
+3
-1
+2
как и его супруга.... только бы что нибудь ляпнуть.....
+1
0
+1
С каких пор это символ развития?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий