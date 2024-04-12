«Торпедо» хочет расторгнуть контракт с Полозом, у него 1+1 в 15 играх. Форвард потребует компенсацию в 30 млн рублей (Metaratings)

Теги возможные трансферы Первая лига Торпедо Дмитрий Полоз деньги Футбол

«Торпедо» хочет расторгнуть контракт с Дмитрием Полозом.

На счету 32-летнего форварда один гол и одна результативная передача в 15 матчах сезона.

При этом Полоз потребует компенсацию в размере около 30 млн рублей, поскольку его соглашение с черно-белыми рассчитано до лета 2015 года, сообщает Metaratings.ru.

После 25 туров «Торпедо» занимает в Мелбет Первой лиге 11-е место.

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3 комментария
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До лета 2015 года? Это новость из прошлого?
+8
0
+8
эх 2015 год казалось бы недавно это было, но столько всего произошло!
+2
0
+2
Ответ Михаил Зюбин
До лета 2015 года? Это новость из прошлого?
Андрей Корнаухов решил вернуть свой 2015-й
+1
-1
0
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