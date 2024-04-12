«Торпедо» хочет расторгнуть контракт с Полозом, у него 1+1 в 15 играх. Форвард потребует компенсацию в 30 млн рублей (Metaratings)

«Торпедо» хочет расторгнуть контракт с Дмитрием Полозом.

На счету 32-летнего форварда один гол и одна результативная передача в 15 матчах сезона.

При этом потребует компенсацию в размере около 30 млн рублей, поскольку его соглашение с черно-белыми рассчитано до лета 2015 года, сообщает Metaratings.ru.

После 25 туров « » занимает в Мелбет Первой лиге 11-е место.