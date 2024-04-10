Брентфорд – Шеффилд Юнайтед где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 13 апреля

В субботу, 13 апреля, сыграют Брентфорд и Шеффилд Юнайтед в 33 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Брентфорд – Шеффилд Юнайтед

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Брентфорд – Шеффилд

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