Фоден о «Ман Сити» и 3:3 с «Реалом»: «Для болельщиков это был один из лучших матчей. Сошлись две лучшие атакующие команды в мире» 

Фил Фоден оценил ничью с «Реалом» (3:3) и рассказал о своей травме.

Хавбек «Манчестер Сити» был заменен на 87-й минуте первого матча 1/4 финала чемпионов.

«У меня немного свело ногу, но на восстановление есть время. Надеюсь, смогу [сыграть в следующем матче].

Для болельщиков это, пожалуй, был один из лучших матчей, который они могли увидеть. Лицом к лицу сошлись, наверное, две лучшие атакующие команды в мире, и зрители увидели много голов.

Немного обидно, что при 3:2 мы не проконтролировали ситуацию и не удержали победный счет. Они забили фантастическим ударом. Но нам не стоит зацикливаться на этом, мы можем извлечь множество положительных моментов».

О своем голе

«Я почувствовал подходящий момент. Отрабатываю такие удары, забиваю на тренировках с линии штрафной», – сказал хавбек « ».