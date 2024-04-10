Фоден о «Ман Сити» и 3:3 с «Реалом»: «Для болельщиков это был один из лучших матчей. Сошлись две лучшие атакующие команды в мире» 

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Филип Фоден Футбол

Фил Фоден оценил ничью с «Реалом» (3:3) и рассказал о своей травме.

Хавбек «Манчестер Сити» был заменен на 87-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«У меня немного свело ногу, но на восстановление есть время. Надеюсь, смогу [сыграть в следующем матче].

Для болельщиков это, пожалуй, был один из лучших матчей, который они могли увидеть. Лицом к лицу сошлись, наверное, две лучшие атакующие команды в мире, и зрители увидели много голов.

Немного обидно, что при 3:2 мы не проконтролировали ситуацию и не удержали победный счет. Они забили фантастическим ударом. Но нам не стоит зацикливаться на этом, мы можем извлечь множество положительных моментов».

О своем голе

«Я почувствовал подходящий момент. Отрабатываю такие удары, забиваю на тренировках с линии штрафной», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

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8 комментариев
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Сити натренировались с Реалом за 3 года, научился даже делать камбэк как они. Обзавелся невероятной стойкостью. Теперь это реально две самые опытные и стильные команды в Европе. Это обязан быть финал.
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+8
Филу здоровья и быстрейшего выздоровления. Гол красавиц вчера положил и вообще находится в великолепной форме !
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этот матч дает ответ на вопрос, какая лига самая качественная и интенсивная. отдохнувший "реал" выдохся после 60 минут и не получалось давить на сити, как в первом тайме. если "сити" положил трешку на бернабеу, минимум такая же трешка ждет "реал" на этихаде. в общем, "реалу" нужно провести идеальную игру, чтобы пройти дальше. слабо верится в успех, если честно. "сити" стал очень зрелой командой
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-1
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Ответ oka79410
этот матч дает ответ на вопрос, какая лига самая качественная и интенсивная. отдохнувший "реал" выдохся после 60 минут и не получалось давить на сити, как в первом тайме. если "сити" положил трешку на бернабеу, минимум такая же трешка ждет "реал" на этихаде. в общем, "реалу" нужно провести идеальную игру, чтобы пройти дальше. слабо верится в успех, если честно. "сити" стал очень зрелой командой
Ага, а Арсенал (в своей лучшей форме за десяток лет), не переигравший Баварию (худшую за десяток лет), тогда показывает, что Бундеслига > АПЛ?
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Ответ ts_vlad
Ага, а Арсенал (в своей лучшей форме за десяток лет), не переигравший Баварию (худшую за десяток лет), тогда показывает, что Бундеслига > АПЛ?
во-первых, встретились лучшие команды (реал и сити) своих чемпионатов.
во-вторых, опыт арсенала и сити в лч не сопоставим.
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