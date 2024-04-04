Редактор Sports Дорский победил в номинации «Спортивный журналист года» на Премии «РБ»-2024

Александр Дорский стал спортивным журналистом года по версии «РБ».

Спортивный журналист, автор и главный редактор раздела российского футбола Sports Александр Дорский стал обладателем Премии «Рейтинга Букмекеров»-2024 в номинации «Спортивный журналист года».

Церемония награждения Премии проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Кроме Дорского, в номинации также были представлены (« »), , Андрей Панков («Чемпионат»), Иван Карпов и Вадим Кораблев (Sports.ru).

«Дорский – один из главных тактических авторов в футбольном сегменте спортивной журналистики. Представляет Sports.ru, однако теперь его фигура скорее ассоциируется с YouTube-каналом «Это футбол, брат», где Александр играет одну из ведущих ролей в программе по итогам каждого тура », – говорится на сайте «РБ Спорт».

Голосование проходило в два этапа. Первый этап состоял из открытого голосования на портале Премии, который определил пятерых лидеров номинации. На втором этапе жюри выбрало из лидеров первого отбора победителя номинации.

В состав жюри вошли руководящая команда «Рейтинга Букмекеров», включая основателя проекта Паруйра Шахбазяна, а также представители спортивной и букмекерской отраслей – бывший президент ФК « » , президент Футбольной национальной лиги , коммерческий директор организации «Единый ЦУПИС» Артем Сычев, глава подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализатору Николай Оганезов и другие.