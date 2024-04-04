Редактор Sports Дорский победил в номинации «Спортивный журналист года» на Премии «РБ»-2024

Теги премьер-лига Россия рейтинги Sports.ru Тимур Журавель Нобель Арустамян Илья Геркус Матч ТВ Наиль Измайлов Чемпионат.com Это футбол, брат! Футбол

Александр Дорский стал спортивным журналистом года по версии «РБ».

Спортивный журналист, автор и главный редактор раздела российского футбола Sports Александр Дорский стал обладателем Премии «Рейтинга Букмекеров»-2024 в номинации «Спортивный журналист года».

Церемония награждения Премии проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Кроме Дорского, в номинации также были представлены Тимур ЖуравельМатч ТВ»), Нобель Арустамян, Андрей Панков («Чемпионат»), Иван Карпов и Вадим Кораблев (Sports.ru).

«Дорский – один из главных тактических авторов в футбольном сегменте спортивной журналистики. Представляет Sports.ru, однако теперь его фигура скорее ассоциируется с YouTube-каналом «Это футбол, брат», где Александр играет одну из ведущих ролей в программе по итогам каждого тура РПЛ», – говорится на сайте «РБ Спорт».

Голосование проходило в два этапа. Первый этап состоял из открытого голосования на портале Премии, который определил пятерых лидеров номинации. На втором этапе жюри выбрало из лидеров первого отбора победителя номинации.

В состав жюри вошли руководящая команда «Рейтинга Букмекеров», включая основателя проекта Паруйра Шахбазяна, а также представители спортивной и букмекерской отраслей – бывший президент ФК «Торпедо» Илья Геркус, президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов, коммерческий директор организации «Единый ЦУПИС» Артем Сычев, глава подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализатору Николай Оганезов и другие.

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