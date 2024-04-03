«Кайзерслаутерн» вышел в финал Кубка Германии впервые за 21 год. Клуб идет 16-м во 2-й Бундеслиге

«Кайзерслаутерн» вышел в финал Кубка Германии впервые за 21 год.

В полуфинале «красные дьяволы» обыграли «Саарбрюкен» (2:0) и встретятся в решающем матче с победителем пары «Байер» – «Фортуна».

Последний раз «Кайзерслаутерн» играл в финале турнира в 2003 году. Клуб дважды брал трофей, последний раз – в 1996-м.

После 27 туров « » занимает 16-е место из 18 во второй Бундеслиге.