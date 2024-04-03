«Кайзерслаутерн» вышел в финал Кубка Германии впервые за 21 год. Клуб идет 16-м во 2-й Бундеслиге

Теги Кубок Германии Кайзерслаутерн Д2 Германия Футбол

«Кайзерслаутерн» вышел в финал Кубка Германии впервые за 21 год.

В полуфинале «красные дьяволы» обыграли «Саарбрюкен» (2:0) и встретятся в решающем матче с победителем пары «Байер» – «Фортуна».

Последний раз «Кайзерслаутерн» играл в финале турнира в 2003 году. Клуб дважды брал трофей, последний раз – в 1996-м.

После 27 туров «Кайзерслаутерн» занимает 16-е место из 18 во второй Бундеслиге.

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3 комментария
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Вот и сказке конец...

Саарбрюкен - молодец
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+2
Байер чемпион плюс скорее всего возьмут кубок ( ещё есть шанс в лиге Европы ) - браво Алонсо и компания !
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В этом сезоне Байеру возвращается должок через 20 с лишним лет.
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