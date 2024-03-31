Артур об 1:1 с «Крыльями»: «В футболе нет справедливости. «Зенит» диктовал условия игры, не хватило лишь чуть-чуть, чтобы забить»
Артур считает, что «Зенит» должен был обыгрывать «Крылья Советов» (1:1) в Мир РПЛ.
- Как повлиял на команду такой быстрый пропущенный мяч?
— Он точно повлиял определенным образом, ведь начинать матч, уступая в счете — это не то же самое, что с нулями на табло: ход игры меняется. Но мы должны быть готовы к любой ситуации.
Нам удалось отыграться, мы боролись до самого конца, чтобы забить еще. К сожалению, не смогли это сделать, но это часть футбола, часть игрового процесса. Теперь нельзя опускать руки — в среду нас ждет очень важная встреча [со «Спартаком» в Кубке].
— После того как вы сравняли счет, оставалось играть еще полтора тайма. Что все же помешало увезти из Самары победу?
— Нам не очень хорошо давался последний пас, не хватало качества передач. Плюс не могли реализовать возникающие у нас моменты. Во втором тайме вратарь хозяев поймал кураж, здорово действовал, точно спас «Крылья» от поражения. Повторюсь, такое случается, идем дальше.
— Последнее: итоговый результат справедлив?
— Футбол вообще не имеет ничего общего со справедливостью. Порой бывает так, что команда играет отлично, но проигрывает, а иногда играет плохо и побеждает. Так что в футболе нет справедливости. Думаю, мы диктовали свои условия игры и нам не хватило лишь чуть-чуть, чтобы забить, – сказал хавбек «Зенита».