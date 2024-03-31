Артур об 1:1 с «Крыльями»: «В футболе нет справедливости. «Зенит» диктовал условия игры, не хватило лишь чуть-чуть, чтобы забить» 

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Артур Гимараэс Футбол

Артур считает, что «Зенит» должен был обыгрывать «Крылья Советов» (1:1) в Мир РПЛ.

- Как повлиял на команду такой быстрый пропущенный мяч? 

— Он точно повлиял определенным образом, ведь начинать матч, уступая в счете — это не то же самое, что с нулями на табло: ход игры меняется. Но мы должны быть готовы к любой ситуации. 

Нам удалось отыграться, мы боролись до самого конца, чтобы забить еще. К сожалению, не смогли это сделать, но это часть футбола, часть игрового процесса. Теперь нельзя опускать руки — в среду нас ждет очень важная встреча [со «Спартаком» в Кубке].

— После того как вы сравняли счет, оставалось играть еще полтора тайма. Что все же помешало увезти из Самары победу? 

— Нам не очень хорошо давался последний пас, не хватало качества передач. Плюс не могли реализовать возникающие у нас моменты. Во втором тайме вратарь хозяев поймал кураж, здорово действовал, точно спас «Крылья» от поражения. Повторюсь, такое случается, идем дальше. 

— Последнее: итоговый результат справедлив? 

— Футбол вообще не имеет ничего общего со справедливостью. Порой бывает так, что команда играет отлично, но проигрывает, а иногда играет плохо и побеждает. Так что в футболе нет справедливости. Думаю, мы диктовали свои условия игры и нам не хватило лишь чуть-чуть, чтобы забить, – сказал хавбек «Зенита».

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9 комментариев
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Все справедливо, не сумели забить, не смогли выиграть.
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Ответ Вячеслав Припузов
Тот случай когда каждый игрок сыграл индивидуально сильно, а организации игры в команде нет, каждый играет сам по себе, этим и отличается Зенит во всем сезоне ..
Каждый сам по себе? За матч у "Зенита" 720 передач, с точностью 89%! Это ещё пас Адамова не посчитали! Кстати, для сравнения, "Спартак", играя с "Уралом", выполнил 490 передач с точностью 77%.
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Тот случай когда каждый игрок сыграл индивидуально сильно, а организации игры в команде нет, каждый играет сам по себе, этим и отличается Зенит во всем сезоне ..
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Ответ Вячеслав Припузов
И толку? Бразильцы как играли, так и играют в свою игру без тренерских заготовок, отсюда количество передач большое.. Счёт на табло и не только в этом матче, в очередной раз отскочили...
Ну а причем здесь "и толку"? Твой комментарий про каждый сам по себе размотали статистикой. В футболе не разбираешься, стало быть
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Ответ Вячеслав Припузов
И толку? Бразильцы как играли, так и играют в свою игру без тренерских заготовок, отсюда количество передач большое.. Счёт на табло и не только в этом матче, в очередной раз отскочили...
Отскочили - это слишком громко сказано! Но реализация моментов ужасная. Из 15-ти ударов, 12 из которых из пределов штрафной, в створ полетело только пять! Ну и Ломаев пару раз спас.
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