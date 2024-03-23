Ди Мария вышел на 2-е место по ассистам (27) за Аргентину, обогнав Марадону. У Месси 54 передачи
Анхель Ди Мария вышел на 2-е место по голевым передачам в истории сборной Аргентины.
Вингер «Бенфики» сделал ассист в товарищеском матче с Сальвадором (3:0), теперь у него 27 результативных пасов – он опередил Диего Марадону, на счету которого 26 передач.
Рекордсмен сборной Аргентины по ассистам – Лионель Месси (54).
Или на всё того же ДиМу в 2014-м. Не клубничные ковырялки-отбросы на два метра, конечно, но всё же🤓
Точно благодаря ему?)))
Кто эти люди?
Хотя что можно ожидать от фаната Реала.
А если еще фанат кринжа из аль насры, то это комбо из комплексов.