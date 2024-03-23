Ди Мария вышел на 2-е место по ассистам (27) за Аргентину, обогнав Марадону. У Месси 54 передачи

Анхель Ди Мария вышел на 2-е место по голевым передачам в истории сборной Аргентины.

Вингер «Бенфики» сделал ассист в товарищеском матче с Сальвадором (3:0), теперь у него 27 результативных пасов – он опередил , на счету которого 26 передач.

Рекордсмен сборной по ассистам – (54).