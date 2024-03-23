Ди Мария вышел на 2-е место по ассистам (27) за Аргентину, обогнав Марадону. У Месси 54 передачи

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Анхель Ди Мария товарищеские матчи (сборные) Футбол

Анхель Ди Мария вышел на 2-е место по голевым передачам в истории сборной Аргентины.

Вингер «Бенфики» сделал ассист в товарищеском матче с Сальвадором (3:0), теперь у него 27 результативных пасов – он опередил Диего Марадону, на счету которого 26 передач.

Рекордсмен сборной Аргентины по ассистам – Лионель Месси (54).

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22 комментария
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Получается, у Месси больше ассистов за сборную, чем у Марадоны и Ди Марии вместе взятых) Неловко вышло для хейтеров)
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+37
Ответ VERBLYUD
Получается, у Месси больше ассистов за сборную, чем у Марадоны и Ди Марии вместе взятых) Неловко вышло для хейтеров)
Так ещё и какие ассисты! Только на ЧМ можно вспомнить шедевры на Молину против Нидерландов/на Альвареса против Хорватии в 2022-м.
Или на всё того же ДиМу в 2014-м. Не клубничные ковырялки-отбросы на два метра, конечно, но всё же🤓
+26
-1
+25
Месси просто в космосе
+27
-3
+24
Клубничные все продолжают носиться с цифрами своего кумира, который кровь из носу пытается увеличивать эти циферки: ныряя, плача, выпрашивая пенки, залезая в оффсайды, крадя голы у одноклубников - вообщем, делает все, кроме крутой игры в футбол. А Месси показывает в каждом матче нечто вдохновенное и эстетическое, при этом и цифры показывает круче чем у клубники или у любого футболиста эвер.
+21
-7
+14
Месси недосягаем.
+7
-1
+6
Офигеть, двойное превосходство над вторым
+6
-2
+4
Но по мнению " глубоко обиженных" тащил Аргентину всегда Дима,а Месси там просто путался под ногами.
+6
-2
+4
Ответ VERBLYUD
Получается, у Месси больше ассистов за сборную, чем у Марадоны и Ди Марии вместе взятых) Неловко вышло для хейтеров)
Лучший ассистент и бомбардир сборной! Джекпот!
+5
-2
+3
Ответ Сергей Алексеев
Комментарий скрыт
Лично видел чм1986, одинаково фантастический уровень у обоих
+2
0
+2
Ответ VERBLYUD
Получается, у Месси больше ассистов за сборную, чем у Марадоны и Ди Марии вместе взятых) Неловко вышло для хейтеров)
Так и голов больше чем у этих двоих вместе взято.))
+2
0
+2
Лео рад за ДМ.. А за кого рад Авейру?.. Только за себя ... А-ха-ха-ха... 😀😂
+2
-1
+1
Ответ Эд
Именно благодаря Анхелю выиграли ЧМ, а не из-за гнома
Ты путаешь турниров и имена, ЧЕ выиграл Эдер для Португалии.
+2
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+1
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так ещё и какие ассисты! Только на ЧМ можно вспомнить шедевры на Молину против Нидерландов/на Альвареса против Хорватии в 2022-м. Или на всё того же ДиМу в 2014-м. Не клубничные ковырялки-отбросы на два метра, конечно, но всё же🤓
Причем он этими ковырялками стал лучшим ассистентом в ЛЧ, что любят повторять как мантру глоры пахового. Забыв упомянуть, что у Лео всего на 1 передачу меньше, при меньшем же и количестве игр. Но как известно детали их не волнуют, ведь у них просто больше нечем крыть - по факту остались только голы и ассисты в ЛЧ, то есть эти ковырялки/отскоки на партнеров, да голы с метра в пустые или пенки.
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Ответ Эд
Именно благодаря Анхелю выиграли ЧМ, а не из-за гнома
Ди Мария не играл с Польшей в группе, с Австралией в 1/8, с Голландией в 1/4, с Хорватией в 1/2.
Точно благодаря ему?)))
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Ответ BoGaL
Ди Мария как мне кажется недооцененный игрок который к сожалению ни в одном клубе не стал по настоящему своим, и если большинство игроков ассоциируются с каким то «клубом жизни» то Ди Мария больше ассоциируется со сб Аргентины и даже больше чем Месси
У кого это Ди Мария ассоциируется со сборной больше чем Месси?)
Кто эти люди?
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Ответ BoGaL
У любого кто следит за сб Аргентины а не конкретно за Месси ))
Ты сейчас серьезно?)
Хотя что можно ожидать от фаната Реала.
А если еще фанат кринжа из аль насры, то это комбо из комплексов.
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