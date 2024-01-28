Поколение родившихся в 2000-х выиграло больше «Шлемов», чем поколение 1990-х

Теги Australian Open ATP Доминик Тим Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер стал чемпионом Australian Open.

Итальянец – второй игрок, родившийся в 2000-х, у которого есть титулы на «Больших шлемах». Карлос Алькарас выиграл US Open-2022 и «Уимблдон»-2023. Синнер родился в 2001-м, Алькарас – в 2003-м.

Таким образом, у их поколения больше побед на ТБШ, чем у родившихся в 1990-х. По одному ТБШ у Доминика Тима (US Open-2020) и Даниила Медведева (US Open-2021). Тим родился в 1993-м, Медведев – в 1996-м.

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29 комментариев
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Ответ And Justice for All
Отчасти можно объяснить доминированием Биг-3 как минимум до 2023 года, когда многие, кто родился в 90-х уже сами стали ветеранами или возрастными игроками (Раонич, Димитров, Тим). И объективно, что нет ни одного игрока, родившегося в 90-х, который обладал по-настоящему мощной менталкой. Не удивительно, что 4 финала ТБШ игроки из 90-х проиграли, ведя 2:0 по сетам а финале. Синнер и Алькарас такими проблемами явно не обладают.
По Синнеру с Алькарасом биг-3 просто не успели так проехаться, как по игрокам 90-х.
+41
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+41
Просто БИГам уже 40 скоро
Больше всего жаль Тима.
Он сейчас по идеи должен был бы феерить в самом соку. Играл с мощнейшими бигами на равных в 2017-2020
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+29
Пф, потому что поколение 80-х закончилось...
Топ 4(Ноле,Раф,Роджер,Энди) всегда будет сильнее топ 4 любого другого поколения. По крайней мере, еще долгое время.
+16
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+16
А виновато в этом поколение 1980-х )
+13
-1
+12
Ну надо же) Тим с Медведевым почти все финалы сыграли с Надалем и Джоковичем, Алькарасу всего 20, Синнеру 22, их карьеры только начались.
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+10
Ответ Tun
А Стэна не жаль?
Стэн свое взял)) забрал Гаррос в эпоху Рафы, забрал два харда в эпоху феда и ноле, причем забрал все шлемы в монструозном стиле, преодолев всех бигов в марафонских матчах по 4-5 сетов. Чего стоят его баталии с джокой по 5 сетов. Вершина тенниса. Я за Энди всю жизнь, уважаю всех бигов. Но то, что творил Стэн на пике, это уровень бигов . сломить серба несколько раз на таком уровне, такое под силу лишь тем, по ком мы сейчас ностальгируем каждый день
+9
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+9
поколение 90х не справилось потому что были эти сумасшедшие из биг 3
+9
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+8
Ответ Hardy
И на горизонте-то больше никого нового, так и будут делить между собой шлемы
Так еще непонятно кто же будет тут отцом и сколько этих отцов будет.
Синнер и Алькарас с Шлемами впереди.
Есть Руне, есть французы.
Но я смотрю молодежи всякой много. Балканцы всякие, чехи. Интересные времена.
Чем-то напоминает эпоху 2001-2004
Когда Сампрас и Агасси сошли или начали сходить и было много молодежи.
Посмотрим, оформится ли из них один доминатор, или же будет новая биг-4, биг-3, биг-5.
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+5
Ответ Плюсаника2
Просто БИГам уже 40 скоро Больше всего жаль Тима. Он сейчас по идеи должен был бы феерить в самом соку. Играл с мощнейшими бигами на равных в 2017-2020
Мощнейшие биги были до 2017. Больше всего "пострадали" от доминирования биг 3 и Маррея ребята 80-х: Тсонга, Бердых, Дель Потро, Вавринка, Чилич, Феррер, Нишикори и другие. Раонич, Тим, Димитров тоже застали биг 3 в хорошей форме, но на более коротком отрезке времени. Зверев, Циципас и Медведев играли уже с постаревшими топами, ну разве что Новак почти также хорош как и раньше был в конце 2010-х.
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Новая эра наступила
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Ответ Tun
А Стэна не жаль?
А Стэна чего жалеть, успел урвать 3 шлема)
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Пару ТБШ Даня немного кпкстилч обидно, но это не говорит пока, что это поколение слабей ..

если бы тройка бигов была бы в расцвете сил вечно, то и поколение 2000-х ещё неизвестно чтобы наввигрывало бы...
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+3
Ответ Плюсаника2
Просто БИГам уже 40 скоро Больше всего жаль Тима. Он сейчас по идеи должен был бы феерить в самом соку. Играл с мощнейшими бигами на равных в 2017-2020
Да не факт. Он просел ещё до той злополучной травмы руки летом 2021 года, когда просто чуть снизил к себе требования после победы на ЮСО. Да и с его энергозатоатным стилем травмы были лишь вопросом времени. А Тим, который физически не может играть на полную мощность, игрок в в лучшем случае топ-50.
+4
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+3
Отчасти можно объяснить доминированием Биг-3 как минимум до 2023 года, когда многие, кто родился в 90-х уже сами стали ветеранами или возрастными игроками (Раонич, Димитров, Тим). И объективно, что нет ни одного игрока, родившегося в 90-х, который обладал по-настоящему мощной менталкой. Не удивительно, что 4 финала ТБШ игроки из 90-х проиграли, ведя 2:0 по сетам а финале. Синнер и Алькарас такими проблемами явно не обладают.
+4
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+3
Ответ Плюсаника2
Да нет, Федерер до АО 2020 в полном порядке был Надаль в полном порядке до Уима-2022 Джокович - pending То что они перестали играть полную сетку сезона, могли пропускать месяцы - да. Но на Шлемах, когда играли, обыграть их стоило титанических усилий.
Федерер держался в хорошей форме до последнего, но на пике в 38-39 лет априори быть невозможно, как и Надаль в последние годы. В 28 ты будешь более сильным игроком чем в 38, как бы ты не тренировался и не держал себя в форме
+3
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+3
Ответ Плюсаника2
Просто БИГам уже 40 скоро Больше всего жаль Тима. Он сейчас по идеи должен был бы феерить в самом соку. Играл с мощнейшими бигами на равных в 2017-2020
Тим в каждый удар вкладывался с такой дурью, что я удивлен, что он в принципе дожил до 2020 года
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Ответ And Justice for All
Отчасти можно объяснить доминированием Биг-3 как минимум до 2023 года, когда многие, кто родился в 90-х уже сами стали ветеранами или возрастными игроками (Раонич, Димитров, Тим). И объективно, что нет ни одного игрока, родившегося в 90-х, который обладал по-настоящему мощной менталкой. Не удивительно, что 4 финала ТБШ игроки из 90-х проиграли, ведя 2:0 по сетам а финале. Синнер и Алькарас такими проблемами явно не обладают.
Все-таки Раонич и Димитров это не уровень топов поколения. Тим с Медведем да. Еще Зверь мб (мастерсов у него порядочно, в 1/2 шлемов часто чокерит)
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Ответ Tun
А Стэна не жаль?
А что Стэна жалеть?
Он старше Джоковича, Надаля, Маррея)
Да, травма подкосила.
Но и после травмы проводил хорошие Шлемы, где своим чокерством в ЧФ отдавал выигрышные матчи.
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Ответ Плюсаника2
Просто БИГам уже 40 скоро Больше всего жаль Тима. Он сейчас по идеи должен был бы феерить в самом соку. Играл с мощнейшими бигами на равных в 2017-2020
У Тима все закончилось так, как и должно было закончиться. Человек пошел на сделку. Он свое здоровье променял на шлем.
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Ответ Великий Алонсо
Федерер держался в хорошей форме до последнего, но на пике в 38-39 лет априори быть невозможно, как и Надаль в последние годы. В 28 ты будешь более сильным игроком чем в 38, как бы ты не тренировался и не держал себя в форме
Это да, в 28 ты просто будешь играть ровнее и без спадов.
Но и в 35+ при правильной подводке себя к турниров можно играть суперкруто.
Если ты Величайший, как тройка.
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Ответ Плюсаника2
Просто БИГам уже 40 скоро Больше всего жаль Тима. Он сейчас по идеи должен был бы феерить в самом соку. Играл с мощнейшими бигами на равных в 2017-2020
А Стэна не жаль?
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Ответ Великий Алонсо
Мощнейшие биги были до 2017. Больше всего "пострадали" от доминирования биг 3 и Маррея ребята 80-х: Тсонга, Бердых, Дель Потро, Вавринка, Чилич, Феррер, Нишикори и другие. Раонич, Тим, Димитров тоже застали биг 3 в хорошей форме, но на более коротком отрезке времени. Зверев, Циципас и Медведев играли уже с постаревшими топами, ну разве что Новак почти также хорош как и раньше был в конце 2010-х.
Да нет, Федерер до АО 2020 в полном порядке был
Надаль в полном порядке до Уима-2022
Джокович - pending
То что они перестали играть полную сетку сезона, могли пропускать месяцы - да. Но на Шлемах, когда играли, обыграть их стоило титанических усилий.
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Столько топовых игроков но со слабым характером. Только Тим и Медведев взяли титул. Хотя как мне кажется если бы эти же игроки 00 х родились бы в 90х то результат был бы не сильно лучше. Там у них в соперниках были бы глыбы этого спорта в самом рассвете сил
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Ответ And Justice for All
Да не факт. Он просел ещё до той злополучной травмы руки летом 2021 года, когда просто чуть снизил к себе требования после победы на ЮСО. Да и с его энергозатоатным стилем травмы были лишь вопросом времени. А Тим, который физически не может играть на полную мощность, игрок в в лучшем случае топ-50.
Так в этом плане и жаль, что после Шлема сдулся и сдался.
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Крутая стата. Самая доходчивая про эпичность
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И на горизонте-то больше никого нового, так и будут делить между собой шлемы
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Ответ Hardy
И на горизонте-то больше никого нового, так и будут делить между собой шлемы
Смешно 🤣 Там будут новые поколения в течение 15 лет им минимум 3 поколения надо новых пережить)
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Ответ bars1998
Смешно 🤣 Там будут новые поколения в течение 15 лет им минимум 3 поколения надо новых пережить)
А никто про 15 лет и не говорит, им и 3 лет хватит, чтобы выиграть по 5-7 шлемов)
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