Поколение родившихся в 2000-х выиграло больше «Шлемов», чем поколение 1990-х

Янник Синнер стал чемпионом Australian Open.

Итальянец – второй игрок, родившийся в 2000-х, у которого есть титулы на «Больших шлемах». Карлос Алькарас выиграл US Open-2022 и «Уимблдон»-2023. Синнер родился в 2001-м, Алькарас – в 2003-м.

Таким образом, у их поколения больше побед на ТБШ, чем у родившихся в 1990-х. По одному ТБШ у Доминика Тима (US Open-2020) и Даниила Медведева (US Open-2021). Тим родился в 1993-м, Медведев – в 1996-м.

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