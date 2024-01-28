Поколение родившихся в 2000-х выиграло больше «Шлемов», чем поколение 1990-х
Янник Синнер стал чемпионом Australian Open.
Итальянец – второй игрок, родившийся в 2000-х, у которого есть титулы на «Больших шлемах». Карлос Алькарас выиграл US Open-2022 и «Уимблдон»-2023. Синнер родился в 2001-м, Алькарас – в 2003-м.
Таким образом, у их поколения больше побед на ТБШ, чем у родившихся в 1990-х. По одному ТБШ у Доминика Тима (US Open-2020) и Даниила Медведева (US Open-2021). Тим родился в 1993-м, Медведев – в 1996-м.
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Больше всего жаль Тима.
Он сейчас по идеи должен был бы феерить в самом соку. Играл с мощнейшими бигами на равных в 2017-2020
Топ 4(Ноле,Раф,Роджер,Энди) всегда будет сильнее топ 4 любого другого поколения. По крайней мере, еще долгое время.
Синнер и Алькарас с Шлемами впереди.
Есть Руне, есть французы.
Но я смотрю молодежи всякой много. Балканцы всякие, чехи. Интересные времена.
Чем-то напоминает эпоху 2001-2004
Когда Сампрас и Агасси сошли или начали сходить и было много молодежи.
Посмотрим, оформится ли из них один доминатор, или же будет новая биг-4, биг-3, биг-5.
если бы тройка бигов была бы в расцвете сил вечно, то и поколение 2000-х ещё неизвестно чтобы наввигрывало бы...
Он старше Джоковича, Надаля, Маррея)
Да, травма подкосила.
Но и после травмы проводил хорошие Шлемы, где своим чокерством в ЧФ отдавал выигрышные матчи.
Но и в 35+ при правильной подводке себя к турниров можно играть суперкруто.
Если ты Величайший, как тройка.
Надаль в полном порядке до Уима-2022
Джокович - pending
То что они перестали играть полную сетку сезона, могли пропускать месяцы - да. Но на Шлемах, когда играли, обыграть их стоило титанических усилий.