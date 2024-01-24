«Интер» и Тареми согласовали контракт по схеме «2+1». Форвард покинет «Порту» как свободный агент
Мехди Тареми почти договорился о переходе в «Интер».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, между сторонами есть устная договоренность о заключении контракта. Сейчас они на ежедневной основе обсуждают его оформление.
Договор будет рассчитан на два сезона и будет включать опцию продления еще на год.
Тареми покинет «Порту» в качестве свободного агента летом 2024 года.
В текущем сезоне 31-летний нападающий забил 3 гола за 15 туров чемпионата Португалии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Интер» работает над бесплатным подписанием Тареми летом. 31-летнего форварда могут заявить как игрока из Евросоюза