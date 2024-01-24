«Интер» и Тареми согласовали контракт по схеме «2+1». Форвард покинет «Порту» как свободный агент

Теги Интер высшая лига Португалия Порту серия А Италия возможные трансферы Мехди Тареми Фабрицио Романо Футбол

Мехди Тареми почти договорился о переходе в «Интер».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, между сторонами есть устная договоренность о заключении контракта. Сейчас они на ежедневной основе обсуждают его оформление.

Договор будет рассчитан на два сезона и будет включать опцию продления еще на год.

Тареми покинет «Порту» в качестве свободного агента летом 2024 года.

В текущем сезоне 31-летний нападающий забил 3 гола за 15 туров чемпионата Португалии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Интер» работает над бесплатным подписанием Тареми летом. 31-летнего форварда могут заявить как игрока из Евросоюза

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4 комментария
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Видимо, не надеятся Лаутаро сохранить после такого сезона
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любит Симоне опытных игрочков
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Ответ Очки Дани Алвеса
Видимо, не надеятся Лаутаро сохранить после такого сезона
Да в любом случае форвард на подмену нужен и желательно опытный, вот вполне себе Тареми подходит, в Италии может года 3 спокойно попылить
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Ответ Очки Дани Алвеса
Видимо, не надеятся Лаутаро сохранить после такого сезона
Кто даже не в здравом уме заменит Лаутаро на стареющего Тареми? заменит Санчеса/Арнаутовича на банке
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