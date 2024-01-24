Вратаря Японии с ганскими корнями Судзуки оскорбляли на почве расизма после 1:2 от Ирака. Тренер Мориясу сказал: «Так не должно быть в инклюзивном мире. Нужно уважать права человека»
Вратарь сборной Японии Зион Судзуки подвергся расизму после поражения от Ирака.
На прошлой неделе сборная Японии потерпела поражение в матче группового этапа Кубка Азии (1:2). Сборная Ирака открыла счет после ошибки 21-летнего голкипера Зиона Судзуки, родившегося в семье американца ганского происхождения и японки.
После матча Судзуки подвергся оскорблениям на расовой почве в соцсетях, из-за чего голкиперу бельгийского «Сент-Труйдена» пришлось закрыть комментарии.
Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу осудил поведение болельщиков, высказавшись входе пресс-конференции.
«Мне очень стыдно, я потрясен тем, что он [Судзуки] подвергся расовой дискриминации. Я буду поддерживать его всеми возможными способами, чтобы убедиться, что он полностью сосредоточен.
Я считаю, что этого ни в коем случае не должно происходить в инклюзивном мире. Нужно уважать права человека. Мы живем в мире, где такое может случиться, но благодаря футболу мы должны сплотиться», – сказал Мориясу.
Сам футболист также прокомментировал проявления расизма в свой адрес.
«Я не позволю этому одолеть меня. Хочу ответить им хорошими результатами. Я знаю, что ко мне предъявляются более высокие требования как к вратарю сборной, когда я пропускаю голы, и мы проигрываем. Я это принимаю, и если я смогу воспользоваться этим в следующей игре, проблем не возникнет», – сказал Судзуки.
По итогам группового этапа Кубка Азии сборная Японии заняла 2-е место в группе с 6 очками. В заключительном туре команда обыграла Индонезию со счетом 3:1.