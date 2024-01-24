Вратаря Японии с ганскими корнями Судзуки оскорбляли на почве расизма после 1:2 от Ирака. Тренер Мориясу сказал: «Так не должно быть в инклюзивном мире. Нужно уважать права человека»

Теги Сборная Японии по футболу Сент-Труйден высшая лига Бельгия болельщики Кубок Азии Сборная Ирака по футболу соцсети Хадзиме Мориясу Зион Судзуки дискриминация Футбол

Вратарь сборной Японии Зион Судзуки подвергся расизму после поражения от Ирака.

На прошлой неделе сборная Японии потерпела поражение в матче группового этапа Кубка Азии (1:2). Сборная Ирака открыла счет после ошибки 21-летнего голкипера Зиона Судзуки, родившегося в семье американца ганского происхождения и японки.

После матча Судзуки подвергся оскорблениям на расовой почве в соцсетях, из-за чего голкиперу бельгийского «Сент-Труйдена» пришлось закрыть комментарии.

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу осудил поведение болельщиков, высказавшись входе пресс-конференции.

«Мне очень стыдно, я потрясен тем, что он [Судзуки] подвергся расовой дискриминации. Я буду поддерживать его всеми возможными способами, чтобы убедиться, что он полностью сосредоточен.

Я считаю, что этого ни в коем случае не должно происходить в инклюзивном мире. Нужно уважать права человека. Мы живем в мире, где такое может случиться, но благодаря футболу мы должны сплотиться», – сказал Мориясу.

Сам футболист также прокомментировал проявления расизма в свой адрес.

«Я не позволю этому одолеть меня. Хочу ответить им хорошими результатами. Я знаю, что ко мне предъявляются более высокие требования как к вратарю сборной, когда я пропускаю голы, и мы проигрываем. Я это принимаю, и если я смогу воспользоваться этим в следующей игре, проблем не возникнет», – сказал Судзуки.

По итогам группового этапа Кубка Азии сборная Японии заняла 2-е место в группе с 6 очками. В заключительном туре команда обыграла Индонезию со счетом 3:1.

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21 комментарий
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Чтоб японцы дискриминировали кого-то на расовой почве? Да быть такого не может!🤓
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Сказали бы, что это просто сборка Сузуки для американского рынка
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Японский голкипер бельгийского клуба является сыном американца ганского происхождения
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Безотносительно комментариев фанатов, турнир он проводит безобразно. Не имею в доступе xG соперников Японии, но они выжали максимум из своих подходов к воротам за 3 матча, и минимум 3 гола на совести кипера.
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Мерзкие гайдзины! - добавил при этом Мориясу
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лол, японцы - самые большие расисты в истории, удивительно что паренька раньше не сломали морально
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Комментарий удален пользователем
Вот его во Францию Дешам заберёт
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Зато они мусор за собой уберают)
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Вот как. Не любят японцы негров. А полукровки с родителем-европейцем считаются в Японии престижными.
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Ответ UncleMaks
лол, японцы - самые большие расисты в истории, удивительно что паренька раньше не сломали морально
Не совсем. Белых американцев они любят. Белые европейцы - норм. Негры там действительно не котируются.
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Ответ Red_Marlboro_
Комментарий удален пользователем
Отлично впишется в сборную Франции, кстати🎅🏿
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Ответ Кирилл Голивец
Безотносительно комментариев фанатов, турнир он проводит безобразно. Не имею в доступе xG соперников Японии, но они выжали максимум из своих подходов к воротам за 3 матча, и минимум 3 гола на совести кипера.
Так честно говоря не могу вспомнить хорошего азиатского вратаря. Даже Кавагути или Аль-Хабси ну такое себе.
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