Алан Ширер: «Арсеналу» нужен качественный центрфорвард, чтобы выиграть АПЛ»

Алан Ширер считает, что «Арсеналу» нужен центрфорвард для победы в АПЛ.

Вчера «Арсенал» в рамках Премьер-лиги разгромил « » (5:0).

«Если « » не хватало уверенности после трех поражений подряд, то «Кристал Пэлас» оказался практически идеальным соперником, чтобы вернуть их на прежний уровень.

«Пэлас» был настолько слаб и пассивен, что я ни на секунду не сомневался, что они смогут создать проблемы команде Микеля Артеты. «Орлы» не предложили практически ничего, и получили заслуженную взбучку.

«Арсенал», напротив, выглядел посвежевшим и полным сил после зимнего перерыва, а их комбинационные действия позволили идеально стартовать.

В итоге они легко победили, но, сказав все это и увидев, как они забили 5 голов, я все еще не изменил своего мнения о том, чего не хватает «Арсеналу».

Они отстают от лидеров – «Ливерпуля» – всего на два очка, несмотря на ужасный ход последних месяцев, но я по-прежнему считаю, что им нужен качественный центральный нападающий, чтобы выйти на новый уровень и выиграть Премьер-лигу», – сказал экс-форвард «Ньюкасла» и сборной Англии.