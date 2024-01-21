Алан Ширер: «Арсеналу» нужен качественный центрфорвард, чтобы выиграть АПЛ»

Теги премьер-лига Англия Алан Ширер Арсенал Кристал Пэлас Футбол

Алан Ширер считает, что «Арсеналу» нужен центрфорвард для победы в АПЛ.

Вчера «Арсенал» в рамках Премьер-лиги разгромил «Кристал Пэлас» (5:0).

«Если «Арсеналу» не хватало уверенности после трех поражений подряд, то «Кристал Пэлас» оказался практически идеальным соперником, чтобы вернуть их на прежний уровень.

«Пэлас» был настолько слаб и пассивен, что я ни на секунду не сомневался, что они смогут создать проблемы команде Микеля Артеты. «Орлы» не предложили практически ничего, и получили заслуженную взбучку.

«Арсенал», напротив, выглядел посвежевшим и полным сил после зимнего перерыва, а их комбинационные действия позволили идеально стартовать.

В итоге они легко победили, но, сказав все это и увидев, как они забили 5 голов, я все еще не изменил своего мнения о том, чего не хватает «Арсеналу».

Они отстают от лидеров – «Ливерпуля» – всего на два очка, несмотря на ужасный ход последних месяцев, но я по-прежнему считаю, что им нужен качественный центральный нападающий, чтобы выйти на новый уровень и выиграть Премьер-лигу», – сказал экс-форвард «Ньюкасла» и сборной Англии.

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9 комментариев
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Арсеналу по мне не хватает яркой суперзвезды. У Ливерпуля есть Салах, у Ман Сити Де Брюйне и Холанд. А что у Арсенала Сака и Жезус? Простите игроки совсем другого уровня
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Для начала "Арсеналу" нужен реально сильный кипер. Райя и Рамсдейл хороши только время от времени, а для борьбы с "Сити" тащить надо регулярно
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Ну в данном случае невозможно не согласится. Все по чуть-чуть забивают, но суперфорварда нет.
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Поэтому Арсеналу никто и не продаст качественного центр напа
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Ответ ман сити фейк
Арсеналу по мне не хватает яркой суперзвезды. У Ливерпуля есть Салах, у Ман Сити Де Брюйне и Холанд. А что у Арсенала Сака и Жезус? Простите игроки совсем другого уровня
У Артеты ж другая стратегия
Покупает игроков среднего уровня и ждет когда они достигнут прайма
+1
-1
0
Ответ ман сити фейк
Арсеналу по мне не хватает яркой суперзвезды. У Ливерпуля есть Салах, у Ман Сити Де Брюйне и Холанд. А что у Арсенала Сака и Жезус? Простите игроки совсем другого уровня
Эдегор скорее
+1
-1
0
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