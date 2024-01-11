Экс-игрок «Кайрата» Жуков: «Аршавин никогда не показывал своим видом: «Я суперзвезда, а вы никто». Всегда думал о коллективе, все говорил по делу. До сих пор общаемся»

Экс-игрок «Кайрата» Георгий Жуков рассказал об игре с Андреем Аршавиным.

Аршавин выступал за «Кайрат» 2016 по 2018 год.

«Я до сих пор с ним общаюсь. Очень рад, что познакомился и поиграл с таким мастером. Помню, в юности следил за ним в « », сборной. На Евро-2008 мы болели за Россию. А был для меня одним из примеров для подражания. Конечно, в « » он уже играл не на таких скоростях, как в «Арсенале», но по его идеям, мышлению было видно, что это большой футболист. Аршавин часто говорил правильные вещи. Мне нравилось, как он реагировал на какие-то ситуации, что рассказывал. Если делал замечания, то всегда по делу.

Он справедливо относился ко всем, неважно, молодой или опытный. Если ты хорошо что-то делаешь – похвалит. Если ошибешься, тоже скажет. Не было такого, чтобы Аршавин постоянно кого-то критиковал. Он всегда думал о коллективе, как улучшить, а не кого-то обидеть. Бывало, кто-то и обижался. Но мне кажется, он по делу говорил, правду. И никогда не показывал своим видом: «Я суперзвезда, а вы никто». В команде все хорошо общались, мы часто шутили, и Андрей был частью коллектива. Никакого высокомерия с его стороны я не замечал», – сказал .

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