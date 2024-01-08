Баняц может покинуть «Краснодар». Клуб готов отпустить серба, если поступит предложение

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Михайло Баняц Футбол

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баняц может сменить клуб этой зимой.

По информации «РБ Спорт», «быки» готовы отпустить 24-летнего серба в зимнее трансферное окно, если игроку поступит предложение.

В текущем сезоне Баняц провел за «Краснодар» 16 матчей с учетом всех турниров, статистику футболиста можно посмотреть здесь.

Контракт, связывающий хавбека с краснодарской командой, рассчитан до 30 июня 2026 года.

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6 комментариев
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Всё правильно, разницы Баняц не делает, а так иностранца и посильнее можно найти.
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Ответ расформировать московские кабинеты
ничего что разные роли?
не сказал бы, что прям разные. Баняц выходил и опорным, и центральным. И есть ощущение, что если Кастаньо будет играть в паре с Черниковым, то будет повыше.
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Ответ Никита Самарин
Всё правильно, разницы Баняц не делает, а так иностранца и посильнее можно найти.
Согласен. Либо заменить воспитанником из К2, чтоб на замену выходил и в кубке играл
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Ответ Никита Самарин
Всё правильно, разницы Баняц не делает, а так иностранца и посильнее можно найти.
так уже купили Кастаньо, вроде
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0
+1
Ответ Иван Семенов
так уже купили Кастаньо, вроде
ничего что разные роли?
+1
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+1
Ахмедов, Баньяц - в Краснодаре решили остаться без скамейки запасных что-ли? Ну-ну
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