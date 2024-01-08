Баняц может покинуть «Краснодар». Клуб готов отпустить серба, если поступит предложение

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баняц может сменить клуб этой зимой.

По информации «РБ Спорт», «быки» готовы отпустить 24-летнего серба в зимнее трансферное окно, если игроку поступит предложение.

В текущем сезоне провел за « » 16 матчей с учетом всех турниров, статистику футболиста можно посмотреть здесь.

Контракт, связывающий хавбека с краснодарской командой, рассчитан до 30 июня 2026 года.

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