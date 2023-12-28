«В РФС готовят аниматоров, теоретический уровень оставляет желать лучшего. Жалуется вся страна. Цены задрали». Экс-глава центра тренеров Краснодара о лицензиях

Качество подготовки тренеров в РФС подверглось критике.

Негативную оценку работе Российского футбольного союза дал Александр Золотарев, бывший руководитель центра подготовки тренеров в Краснодаре.

«Мы приостановили действие центра. Я сейчас не имею права обучать тренеров.

А в РФС, на мой взгляд, сейчас готовят аниматоров. Я общался с теми, кто недавно получил лицензию B. Не могут назвать даже пять физических качеств – у меня такое на втором курсе проходят.

Так и хочется спросить: вы что, убийцы? Жалуется вся страна.

У нас был курс 124 часа на лицензию С-РФС. Но сейчас они потащили одеяло на себя. Думали, охватят всю страну. Так еще и цены задрали.

Но кто в Москву поедет из Владивостока? Раньше хотя бы в Омске был центр. На Кавказе тоже остались без всего.

У нас был лекционный курс, потом практические занятия. Теоретический уровень нынешних тренеров оставляет желать лучшего. У нас все это снималось на видео. Отправлялось и разбиралось совместно с РФС. На ту же лицензию категории B-РФС 30% тренеров просто не сдавали. У меня был сильный преподавательский состав, профессора вузов.

Но сейчас это стало никому не нужным», – отметил Золотарев.

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