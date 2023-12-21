«Cпартак» летом хотел купить защитника Питона у «Васко» за 2 млн евро, но получил отказ

«Спартак» интересовался защитником «Васко да Гама» Лукасом Питоном.

Летом « » предложил бразильскому клубу около 2 млн евро за , но получил отказ, сообщает Revista Vascaina.

В этом сезоне Питон провел за « » 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

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