«Cпартак» летом хотел купить защитника Питона у «Васко» за 2 млн евро, но получил отказ
«Спартак» интересовался защитником «Васко да Гама» Лукасом Питоном.
Летом «Спартак» предложил бразильскому клубу около 2 млн евро за Питона, но получил отказ, сообщает Revista Vascaina.
В этом сезоне Питон провел за «Васко» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.
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— Учишь английский
— Учишь Питон
— Едешь в Германию работать.
2.Учишь Питона играть в спартаковский футбол
3. Берешь РПЛ.