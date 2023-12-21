«Cпартак» летом хотел купить защитника Питона у «Васко» за 2 млн евро, но получил отказ

Теги Спартак Васко да Гама высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Лукас Питон деньги Футбол

«Спартак» интересовался защитником «Васко да Гама» Лукасом Питоном.

Летом «Спартак» предложил бразильскому клубу около 2 млн евро за Питона, но получил отказ, сообщает Revista Vascaina.

В этом сезоне Питон провел за «Васко» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. 

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18 комментариев
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Эх, увидеть бы связку Питон+Варан
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Его бы болельщики задушили! Критикой, конечно же.
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Питон) Спартака
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Ответ tusiel
Эх, увидеть бы связку Питон+Варан
На Ундава бы забросы делали
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План Спартака:
— Учишь английский
— Учишь Питон
— Едешь в Германию работать.
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Ключевое слово Хотели! но не купили)
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1.Покупаешь Питона
2.Учишь Питона играть в спартаковский футбол
3. Берешь РПЛ.
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душить некого
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Питон, че у тебя тут за заварушка?))
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Питона.Длинной 38 попугаев.А если серьёзно,то хороший защитник был бы за такие деньги.
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нельзя ему в Локомотив...его задушит дзюба..поэтому гоу в Спартак
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Где найти питона?
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
лучше бы защитника с++ купили
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Время переключится на Java
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Странно, ещё недавно паренёк оценивал я больше 20млн
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Нам питона ещё в команде не хватало. В команде и так есть кому питонить, вон Мозес номер один))
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Ответ mopping 2009
Ключевое слово Хотели! но не купили)
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