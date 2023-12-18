У 38-летнего Модрича гол и ассист в одном матче. Старше него никто этого не делал в текущем сезоне топ-5 лиг

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич рекорды Футбол

Лука Модрич забил гол и сделал ассист в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1).

Хавбек «Реала» набрал «1+1» в одной игре в 5-й раз за карьеру в Примере, где он провел 341 матч.

В 38 лет и 99 дней Модрич стал самым возрастным игроком в текущем сезоне в топ-5 лиг Европы, кому удалось забить и отдать голевую передачу в одном матче.

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2 комментария
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Легенда! В свои 38 приносит пользы в высококлассном чемпионате, а не пылит и доит американские дворовые клубы
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Ответ xQcoW
Легенда! В свои 38 приносит пользы в высококлассном чемпионате, а не пылит и доит американские дворовые клубы
Пиковый Модрич деклассировал паренька на групповом этапе ЧМ-18
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