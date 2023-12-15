Сабитов о том, как обыграл Черчесова в бильярд в «Спартаке»: «Надо было видеть его взгляд. Саламыч кий положил, и все – больше я у него на поле не выходил»

Ренат Сабитов вспомнил, как однажды обыграл Станислава Черчесова в бильярд.

«Когда я подписывал контракт со «Спартаком», Саламыч уже был в клубе в качестве спортивного директора, поэтому мы пересекались. У меня есть любимая история, когда мы играли в бильярд.

Все знают, что я так себе играю в бильярд, как и в футбол: могу попасть, а могу и нет. В Тарасовке мы время от времени гоняли шары, и Саламыч предложил мне сыграть после ужина. Каким-то чудом я победил. У меня залетело все!

Саламыч на меня смотрит: «Мда». Надо было видеть его взгляд. Черчесов кий положил, и все – больше я у него на поле не выходил. Так, на какую-то одну игру вышел, потому что кто-то пропускал. Закончилось все тем, что я ушел в аренду. Я до сих пор думаю, что все из-за бильярда», — сказал экс-защитник «Спартака».

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