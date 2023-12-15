Сабитов о том, как обыграл Черчесова в бильярд в «Спартаке»: «Надо было видеть его взгляд. Саламыч кий положил, и все – больше я у него на поле не выходил»

Теги Спартак Ренат Сабитов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Футбол

Ренат Сабитов вспомнил, как однажды обыграл Станислава Черчесова в бильярд.

«Когда я подписывал контракт со «Спартаком», Саламыч уже был в клубе в качестве спортивного директора, поэтому мы пересекались. У меня есть любимая история, когда мы играли в бильярд.

Все знают, что я так себе играю в бильярд, как и в футбол: могу попасть, а могу и нет. В Тарасовке мы время от времени гоняли шары, и Саламыч предложил мне сыграть после ужина. Каким-то чудом я победил. У меня залетело все!

Саламыч на меня смотрит: «Мда». Надо было видеть его взгляд. Черчесов кий положил, и все – больше я у него на поле не выходил. Так, на какую-то одну игру вышел, потому что кто-то пропускал. Закончилось все тем, что я ушел в аренду. Я до сих пор думаю, что все из-за бильярда», — сказал экс-защитник «Спартака».

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50 комментариев
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Не обыграл, а возымел временное преимущество
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+103
Просто один положил кий на стол, а другой - ### на футбол.
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+81
Видимо Титов с Калиниченко его 2 раза обыграли
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- сейчас я положу кий на стол, а затем я положу ### на твои шансы в основе, - хитро добавил Черчесов
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+40
Ответ Football Forever
Видимо Титов с Калиниченко его 2 раза обыграли
А Моцарт,видимо, лучше Черчесова на рояле сыграл.
+40
0
+40
Это Сабитову ещё повезло. Черчесов мог его и в душ пригласить
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0
+22
Ответ Ева Витебская
Комментарий скрыт
Наверно у тебя лицо такое же как у Черчесова, когда тот отдавал в аренду Сабитова) написала ерунду с налетом фальши)
+17
-1
+16
Черчесов - пес!
+19
-6
+13
Ответ Ева Витебская
Пример с Дзюбой показал, что Саламыч хоть и самодур, но хороший игрок у него не затеряется. Уж на что Дзюба с Кокошей троллили Саламыча (показывали ему усы), но это не помешало Артему стать любимчиком Черчесова.
Так он ему усы показывал, а не ####
+9
-1
+8
Редактор прошлой новости больше старался

https://www.sports.ru/football/1114849431-sabitov-o-tom-kak-obygral-cherchesova-v-bilyard-nado-bylo-videt-ego-em.html
+8
0
+8
Ответ леннорыч-абрамович
Просто один положил кий на стол, а другой - ### на футбол.
Пример с Дзюбой показал, что Саламыч хоть и самодур, но хороший игрок у него не затеряется.
Уж на что Дзюба с Кокошей троллили Саламыча (показывали ему усы), но это не помешало Артему стать любимчиком Черчесова.
+12
-5
+7
Сабитов: я не дал Черчесову загнать шары в свою лузу
+10
-4
+6
Ответ Schiaff1no
Редактор прошлой новости больше старался https://www.sports.ru/football/1114849431-sabitov-o-tom-kak-obygral-cherchesova-v-bilyard-nado-bylo-videt-ego-em.html
Круговорот новостей на спортс.
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Ответ Ева Витебская
Комментарий удален модератором
ох уж эти бумеры.начитаются статьишек на дзене и потом умничают в комментариях на спортсе)
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Шар в лузе и ты у Черчесова в абъюзе.
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Профессионал высшего уровня, ничего не скажешь
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Все знают, что я так себе играю в бильярд, как и в футбол...
Ренат, собака здесь порыта))) А не из-за того, что ты его обыграл.
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А Епиходов кий сломал. (с)
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Усач, конечно, тип злопамятный, но и Сабитов был далеко не Каземиро - типичный лимитный буратино😐
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Сабитов пытался мазать, но это был не день Бекхэма)
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Черчесову надо было не кием играть, а шампуром)
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Вы бы сняли пиджачок, гражданин начальничёк(с)
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Вот вся суть усатого.
Злопамятный, с самомнением Бога.
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Ответ Максим Столбов
Шар в лузе и ты у Черчесова в абъюзе.
вдох выдох и мы опять играем в любимых
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Грамотно говорить играть на бильярде,а не в бильярд.А Черчесов у нас ещё и король зеленого сукна?Чтобы обижаться.
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Черчесов положил на Сабитова кий.
+1
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Ответ Stanley_77
по ходу габулов, агузаров, ромащенко и стауче не бильярдисты
Известное дело, шампурами в бильярд не особо поиграешь.
+2
-1
+1
по ходу габулов, агузаров, ромащенко и стауче не бильярдисты
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0
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Безотносительно соответствия истории истине, массивное эго всегда легко уязвимо и злопамятно, факт.
+3
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Черчесов , я так понял , не только кий положил , но и прибор на Сабитова. А надо было поддаться , как Вася Кошечкин в матче звезд КХЛ Ротенбергу.
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