Ромащенко про 2:1 со «Спартаком»: «Через такие победы рождается команда. Иногда надо добывать три очка, не показывая что-то чудесное»

Мирослав Ромащенко прокомментировал победу над «Спартаком».

«Ахмат» обыграл « » в Грозном (2:1) в матче 17-го тура Мир .

– Тяжелая игра. Тем не менее хочется поблагодарить ребят за терпение, старание, много потраченных сил, которые были отданы для победы. Мы долго шли к этому, не сдавались, несмотря на сложности, которые мы испытывали. Чуть‑чуть не получалось играть в первом тайме, забитый мяч немного воодушевил. Тем не менее детская ошибка при организации оборонительных действий привела к пропущенному мячу.

Я поздравлю не только команду, руководство, но и болельщиков, которые оказали нам сумасшедшую поддержку. Это давало дополнительные силы команде. Рады, что взяли три очка, но работы предстоит очень много. Через такие трудные победы рождается или перерождается команда.

– Можно сказать, что камень с плеч упал?

– Если визуально оно не ощущалось, то до игры мы об этом говорили. Я и раньше об этом твердил. Но на футбольном поле это сказывается, психология влияет на любые команды, даже на топовые, мы не исключение. Надеюсь, что станет полегче, нужно было шаг сделать. Понимали, что рано или поздно он бы случился. Иногда надо, не показывая что‑то чудесное, добывать три очка. Такие игры бывают, они тоже нужны.

– получил травму?

– Не только у Дарко Тодоровича мышечное перенапряжение, просил, чтобы его поменяли. Больше сказываются не физические проблемы, а психологическая усталость, много энергии тратишь вхолостую. Где‑то мы сами виноваты, потому что теряли много простых мячей в первом тайме.

Что касается Олейникова, то потеря каждого игрока серьезная. У нас есть кем его заменить. Что с ним, покажет обследование, – сказал главный тренер « ».

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