Ромащенко про 2:1 со «Спартаком»: «Через такие победы рождается команда. Иногда надо добывать три очка, не показывая что-то чудесное»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Мирослав Ромащенко Иван Олейников Матч ТВ Дарко Тодорович Гамид Агаларов Футбол

Мирослав Ромащенко прокомментировал победу над «Спартаком».

«Ахмат» обыграл «Спартак» в Грозном (2:1) в матче 17-го тура Мир РПЛ.

– Тяжелая игра. Тем не менее хочется поблагодарить ребят за терпение, старание, много потраченных сил, которые были отданы для победы. Мы долго шли к этому, не сдавались, несмотря на сложности, которые мы испытывали. Чуть‑чуть не получалось играть в первом тайме, забитый мяч немного воодушевил. Тем не менее детская ошибка при организации оборонительных действий привела к пропущенному мячу.

Я поздравлю не только команду, руководство, но и болельщиков, которые оказали нам сумасшедшую поддержку. Это давало дополнительные силы команде. Рады, что взяли три очка, но работы предстоит очень много. Через такие трудные победы рождается или перерождается команда.

– Можно сказать, что камень с плеч упал?

– Если визуально оно не ощущалось, то до игры мы об этом говорили. Я и раньше об этом твердил. Но на футбольном поле это сказывается, психология влияет на любые команды, даже на топовые, мы не исключение. Надеюсь, что станет полегче, нужно было шаг сделать. Понимали, что рано или поздно он бы случился. Иногда надо, не показывая что‑то чудесное, добывать три очка. Такие игры бывают, они тоже нужны.

– Олейников получил травму?

– Не только у Дарко Тодоровича мышечное перенапряжение, Гамид Агаларов просил, чтобы его поменяли. Больше сказываются не физические проблемы, а психологическая усталость, много энергии тратишь вхолостую. Где‑то мы сами виноваты, потому что теряли много простых мячей в первом тайме.

Что касается Олейникова, то потеря каждого игрока серьезная. У нас есть кем его заменить. Что с ним, покажет обследование, – сказал главный тренер «Ахмата».

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7 комментариев
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Иногда надо прыгнуть с двух ног в тренера соперника, не показывая что-то чудесное
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Да за такой прыжок надо дисквалификацию давать на матчей 5+. Это полная дикость, и это надо осуждать все, особенно экспертам всяким.
P.S. Я офигеваю от того, что Борзыкин, контент которого иногда смотрю, полностью засрал рыжего, назвав его истеричкой.
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Как дружно все эксперты закрыли рты. Не удивлюсь если в протоколе про Беришу только про ЖК, а про прыжок с двух ног в гл. тренера соперника нет ни слова.
Ведь это не Бара со своим "позором", а Ахмат-сила!
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Вот так вот товарищи, все эту команду отправляют в небесную лигу, а она, оказывается, только рождается))
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Интересно, а ему самому норм, когда в его команде такие играют?
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Ответ Древний спартач
Через такие матчи ничего не рождается . Для этого надо сыграть с командой посильнее нынешнего Спартака и выиграть . У наших отстойников сейчас может выиграть и медийный Задротс .
Это точно. Всё благодаря Абасральке.
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