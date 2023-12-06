Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Лион» в перенесенном матче, «Брест» и «Страсбур» сыграют завтра

«Марсель» примет «Лион» в перенесенном матче 10-го тура Лиги 1.

В четверг также состоится перенесенный матч 12-го тура между « » и « ».

Перенесенные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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