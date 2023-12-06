Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Лион» в перенесенном матче, «Брест» и «Страсбур» сыграют завтра
«Марсель» примет «Лион» в перенесенном матче 10-го тура Лиги 1.
В четверг также состоится перенесенный матч 12-го тура между «Брестом» и «Страсбуром».
Перенесенные матчи
- Дата проведения
- 6 декабря, 23.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 7 декабря, 22.30, «Cтад Франсис Ле Бле»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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